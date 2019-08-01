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§ NG.kz
Огурцы по-шведски
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36364
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.08.19 - 00:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень пикантная штучка получается. На мой взгляд, много такого салата делать не стоит. Он весьма своеобразен. Но, как и джема из жгучего перца, пара небольших банок в запасе быть должна.
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§ drakon
Re: Огурцы по-шведски
drakon


(Пользователи)
Сообщений: 16989
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.08.19 - 00:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот в магазине я несколько раз брал

Датский Огуречный Салат. Тоже сладко-кислый.
Вкусный. В левом нижнем углу написано,
подходит для хотдогов. Я думаю это копия - Шведов... :lol: :oops:
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§ maxsaf
Re: Огурцы по-шведски
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2568
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.08.19 - 01:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Взял я как-то банку таких сладких огурцов. Мои наотрез отказались. Я до сих пор их доедаю в одиночестве. И как на зло - не портятся. На любителя ))
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§ drakon
Re: Огурцы по-шведски
drakon


(Пользователи)
Сообщений: 16989
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.08.19 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
И как на зло - не портятся.

Если срок хранения - вышел,то - выкинь... :lol: :oops:
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§ elektron
Re: Огурцы по-шведски
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3352
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.08.19 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я всё же больше малосольные предпочитаю. С картошечкой, зелёным луком и сальцом. Вот вкуснотища то :lol:
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§ maxsaf
Огурцы по-шведски
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2568
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.08.19 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Если срок хранения - вышел,то - выкинь...

Срок хранения указан для закрытой банки. Не вышел ))
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§ maxsaf
Огурцы по-шведски
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2568
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.08.19 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Это да. Вчера собрал, разрезал вдоль, закинул в пакет с застежкой, туда же соль, укроп, чеснок и хрен. Утром поел, тема.
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§ юля елиссева
Re: Огурцы по-шведски
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1204
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 03.08.19 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет ресторанных обозрений, читать в "НГ" совсем уже нечего стало!
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§ maxsaf
Огурцы по-шведски
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2568
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:

Хватит читать - пришло время писать )) хотите попробовать?
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§ Обликоморале
Огурцы по-шведски
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6541
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.08.19 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
юля елиссева: Хватит читать

да ничяво ты не понимаешь.
мы же бедно живем, на рестораны денег нет, так хотя бы почитать о них.
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§ maxsaf
Огурцы по-шведски
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2568
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
да ничяво ты не понимаешь. мы же бедно живем, на рестораны денег нет, так хотя бы почитать о них.

Ну так скинуться ей, пусть поест, потом статью напишет ))
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