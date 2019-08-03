Цитата: Ваш земляк:



И снова здравствуйте.

Вообще то не культурно отвечать вопросами на вопросы, но некоторым это не ведомо.

Лано, с богом поехали...

Цитата: Ваш земляк:

Тебе что, Алексей на кончик соли насыпал, что ты так сильно за него переживаешь?!

Где я за него переживал? Это Алекс больше писал, что его там где то и за шото приняли.

А ваще еще 27.08 всю тему эту Серый поднял с сайтом Дошдя и митингами.

Почалась дискуссия.