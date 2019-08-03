maxsaf Re: Форму из натуральных тканей и кожаную обувь советует... #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2554

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:21 В КЗ в последнее время мы жили не бедно, но собрать детей в школу даже нам было накладно. В Канаде мы почувствовали такое облегчение - сентябрь - праздник. Все дешево, большую часть школа выдает всем. Одеть вообще ничего не стоит. Родным перед школой деньгами помогаем, потому что им очень дорого. А у нас затраты почти нулевые.