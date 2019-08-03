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≡ Форму из натуральных тканей и кожаную обувь советует покупать школьникам главный санврач РК		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Форму из натуральных тканей и кожаную обувь советует покупать школьникам главный санврач РК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36364
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.08.19 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вес школьной сумки не должен превышать 1 кг, напомнили в Минздраве. Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава РК опубликовал рекомендации родителям по подготовке детей к школе.
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§ maxsaf
Re: Форму из натуральных тканей и кожаную обувь советует...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2554
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Без школьных принадлежностей вес школьной сумки не должен превышать 1 кг

Кого волнует эта цифра, если дети носят в основном полные рюкзаки? Ну нет бы сказать типа суммарный вес с книжками и прочей лабудой не больше 3кг, дети еле тащут те рюкзаки.
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§ maxsaf
Re: Форму из натуральных тканей и кожаную обувь советует...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2554
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То ли дело у нас - как не загляну своим детям в рюкзак - там только вкусняшки. Ни книг, ни домашних заданий туда-сюда таскать не надо - все оставляют в школе в своих шкафчиках
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§ maxsaf
Форму из натуральных тканей и кожаную обувь советует покупать школьникам главный санврач РК
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2554
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
чтобы ребёнок высыпался и больше двигался и гулял на свежем воздухе

Как? Столько домашки задают, что либо двоечник, либо сиди зубри? Звоню сестре - ей некогда поболтать, казахский учат. Плачут дети, родители орут на них, ничем другим помочь не могут, не математика же - а что делать? И когда гулять?

[Исправлено: maxsaf, 03.08.2019 - 11:10]
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* alex_60
Форму из натуральных тканей и кожаную обувь советует покупать школьникам главный санврач РК
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4292
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
вкусняшки

Что за хр...?
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§ maxsaf
Форму из натуральных тканей и кожаную обувь советует покупать школьникам главный санврач РК
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2554
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну всякое разное перекусить, батончики всякие, йогурты, банан или яблочко.
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§ maxsaf
Форму из натуральных тканей и кожаную обувь советует покупать школьникам главный санврач РК
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2554
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы первое время удивлялись - как таг, почему в Канаде детям ничего не задают на дом. Сказали - не волнуйтесь, выучим. Не обманули ))) У моих детей было и есть настоящее полноценное детство с гуляниями и без домашки )))
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§ maxsaf
Re: Форму из натуральных тканей и кожаную обувь советует...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2554
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В КЗ в последнее время мы жили не бедно, но собрать детей в школу даже нам было накладно. В Канаде мы почувствовали такое облегчение - сентябрь - праздник. Все дешево, большую часть школа выдает всем. Одеть вообще ничего не стоит. Родным перед школой деньгами помогаем, потому что им очень дорого. А у нас затраты почти нулевые.
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* alex_60
Re: Форму из натуральных тканей и кожаную обувь советует...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4292
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
У моих детей было и есть настоящее полноценное детство с гуляниями и без домашки )))

Ты пытаешься все время выдать как бы тебе хотелось видеть.
Ну этому термин есть.
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§ maxsaf
Форму из натуральных тканей и кожаную обувь советует покупать школьникам главный санврач РК
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2554
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Ты пытаешься все время выдать как бы тебе хотелось видеть.

Это еще почему?
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* alex_60
Re: Форму из натуральных тканей и кожаную обувь советует...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4292
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Цитата:
maxsaf:
В Канаде мы почувствовали такое облегчение

Ты в секту не вступил еще местную.
Чес слово, как то неудобно за канадцев.
Глаголят на каждом углу что у них огромные зарплаты, склады продуктов, и ваше....
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* alex_60
Форму из натуральных тканей и кожаную обувь советует покупать школьникам главный санврач РК
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4292
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Другие местные (кустанайцы) бедные почему то замалчивют что их дети едят вкусняшки.

[Исправлено: alex_60, 03.08.2019 - 11:35]
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* alex_60
Re: Форму из натуральных тканей и кожаную обувь советует...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4292
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что их дети учатся в МГУ, отдыхают на островах. Два раза в год
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* alex_60
Re: Форму из натуральных тканей и кожаную обувь советует...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4292
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мысль думаю понятна.
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