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* Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6520
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.08.19 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

И снова здравствуйте.
Вообще то не культурно отвечать вопросами на вопросы, но некоторым это не ведомо.
Лано, с богом поехали... :lol:
Цитата:
Ваш земляк:
Тебе что, Алексей на кончик соли насыпал, что ты так сильно за него переживаешь?!

Где я за него переживал? Это Алекс больше писал, что его там где то и за шото приняли.
А ваще еще 27.08 всю тему эту Серый поднял с сайтом Дошдя и митингами.
Почалась дискуссия. :lol:
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* Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6520
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.08.19 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Уже который раз тебя спрашиваю - ты то так за российские дела кружочек напрягаешь?

Это как, кружочек напрягаешь?
извиняйте, но я сленга рос. оппозиции до конца еще не понимаю.
будь ласка, поясни.
:lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2554
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Злой ты

#1441-#1445 - просто интересно.)) #1446 - вопрос риторический, можно не отвечать.)))
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* Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6520
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.08.19 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Ты когда в последний раз в России был?

Как минимум раз в месяц я там бываю и что?
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* Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6520
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.08.19 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Ты знаешь, как тут дела обстоят?

Ну наверное получше чем ты знаешь о делах в Казахстане.
Во первых, бываю.
во вторых, читаю.( и не только как вы однобокую прессу ) при этом еще размышляю, сопоставляю, делаю выводы.
В третьих, друзья-родня проживает во многих уголках России. От них так же много интересного черпаю.
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