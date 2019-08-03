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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2543
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 08:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если на форуме остались местные жители - как там себя чувствуют usb-скамейки в центре, заряжают еще?
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2543
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 08:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И еще забыл спросить: получается солнечными батареями остановки автобусные зимой обогревать?
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2543
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 08:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Куда пропали американцы из серии про "верьте в нас" и что там с заводом по производству телевизоров?

[Исправлено: maxsaf, 03.08.2019 - 08:17]
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2543
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 08:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дома, у которых фундамент поплыл - что с ними?
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2543
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 08:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Латинизацию завершили?
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2543
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 08:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Или все таки сначала переименования - а дела подождут?
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2247
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 03.08.19 - 08:41
Комментарий проходит проверку.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4282
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 08:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
По кочану папайи.

непонятно.
ну в германиях,канадах разных хуже чем у нас.
это понятно.
но почему в России хуже?
и извини какого х.. ты тогда туда поперся.
по моим понятиям, если чемодан с деньгами есть,можно двигать.
если нет, сиди и не двигайся.
хотя с чемоданом с деньгами и тут хорошо живется.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4282
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 08:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
с утра всегда мысли свежие.
в свете прибытия миллионов инотуристов.
подумал, почему все солидные учреждения имеют окончание -хана.
даретхана.
предлагаю это исправить. заменить на гуд.
даретгуд.
даретхорошо не утвердят наверное.
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