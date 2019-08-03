alex_60 Флуд и оффтопик (часть 4) #1448





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4282

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:45 Цитата: Ваш земляк:

По кочану папайи.

непонятно.

ну в германиях,канадах разных хуже чем у нас.

это понятно.

но почему в России хуже?

и извини какого х.. ты тогда туда поперся.

по моим понятиям, если чемодан с деньгами есть,можно двигать.

если нет, сиди и не двигайся.

хотя с чемоданом с деньгами и тут хорошо живется.