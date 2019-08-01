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§ NG.kz
В едином дружном нур-порыве
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36361
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.08.19 - 03:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общественные слушания по переименованию ул. Гагарина в пр. Нурсултана Назарбаева, а ул. Гвардейской - в ул. Юрия Гагарина состоялись в акимате Костаная в понедельник, 29 июля. Обсуждение выдалось бурным, но столь дружным и единогласным, что в какой-то момент организаторы пытались его прекратить - настолько очевидно было мнение большинства собравшихся. Против переименования выступил лишь один участник, но его слова сопровождались шиканьем и даже критикой. В то время как сплошной «одобрямс» тонул в несмолкаемых аплодисментах...
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§ maxsaf
В едином дружном нур-порыве
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2536
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.08.19 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Не спроста они всё это затеяли...

Независимость - право выбирать от кого зависеть? )))
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§ elektron
В едином дружном нур-порыве
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3348
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.08.19 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Независимость - право выбирать от кого зависеть? )))

Если бы это было "выбором"
И было бы смешно, когда бы не было так грустно (с)
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§ alex_60
В едином дружном нур-порыве
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4280
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.08.19 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вызываете собакина на ночной дисскусион?
У него рабочий день закончился.

[Исправлено: alex_60, 02.08.2019 - 23:56]
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§ maxsaf
В едином дружном нур-порыве
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2536
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
У него рабочий день закончился.

Дружный нур-порыв не должен зависеть от времени когда смена заканчивается ))
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§ Ваш земляк
В едином дружном нур-порыве
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2246
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 03.08.19 - 00:10
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