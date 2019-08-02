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Страница 96 из 96«1...949596
§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2246
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 02.08.19 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, "Спартак" и "Динамо" отказались переносить матч. Их МВД попросило, мотивировав это тем, что людей-ментов не хватит в этот день. И вот ещё что выяснилось - многие, махавшие дубинками, не получат за это ничего, ни копейки! Причём почти все вышли работать в свои выходные. "Денег нет, но вы разгоняйте!"
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4280
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.08.19 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
что Текиладжаз и Браво будут

Нет, это не так.
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2246
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 02.08.19 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А в Казахстане такие же креативные власти?https://meduza.io/feature/2019/08/02/dovolno-vnezapnyy-festival?utm_source=website&utm_medium=push&utm_campaign=browser_news. Быстренько придумали "Шашлык Лайф", лишь бы людей отвлечь.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4280
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.08.19 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
На дне шашлыка

Что за день такой?
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4280
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.08.19 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Тебе что, Алексей на кончик соли насыпал

Что за Алексей, куда насыпал?
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2246
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 02.08.19 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Нет, это не так.

А дальше прочитать не судьба?
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2246
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 02.08.19 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Что за Алексей, куда насыпал?

Ну а ты-то куда лезешь?!
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4280
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.08.19 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Ну а ты-то куда лезешь?!

Никуда не лезу, стою в окно смотрю.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4280
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.08.19 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
дальше прочитать не судьба

Про что?
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4280
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.08.19 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Спартак" и "Динамо" отказались переносить матч.

А почему?
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2246
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 02.08.19 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне вот что непонятно - уж если Власть и не хотела пропускать кандидатов, то разве нельзя было сделать это поизящней?! К чему этот спектакль?
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4280
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.08.19 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю ты понял почеиу.
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2246
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 02.08.19 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А теперь ещё и вот это :https://meduza.io/feature/2019/08/02/nakanune-novyh-protestov-v-moskve-vlasti-zakazali-sotsoprosy-pro-mitingi-s-otkrovennymi-manipulyatsiyami-v-voprosah Ну а вы не радуйтесь. Всё, что происходит в России или в Казахстане, имеет свойство повторяться
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2246
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 02.08.19 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто надо не только телевизор смотреть, где рассказывают о том, как пятая колонна желает развалить страну, не приводя при этом никаких конкретных фактов, или же приводя обыкновенную ложь, но и другие источники информации смотреть. И что я заметил - не возникает проблем у тех людей, которые нежно и преданно заглядывают в рот власть имущим.
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2246
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 03.08.19 - 00:11
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Ответить Новый топик
Страница 96 из 96«1...949596
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