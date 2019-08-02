Просто надо не только телевизор смотреть, где рассказывают о том, как пятая колонна желает развалить страну, не приводя при этом никаких конкретных фактов, или же приводя обыкновенную ложь, но и другие источники информации смотреть. И что я заметил - не возникает проблем у тех людей, которые нежно и преданно заглядывают в рот власть имущим.