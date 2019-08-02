Ваш земляк Флуд и оффтопик (часть 4) #1422





(Пользователи) Сообщений: 2239

Регистрация: 17.12.09 (Пользователи) Отправлено: - 23:03 Цитата: Обликоморале:

Дождь денежкой якой поделился или Леша с донатов?

Тебе что, Алексей на кончик соли насыпал, что ты так сильно за него переживаешь?!Уже который раз тебя спрашиваю - ты то так за российские дела кружочек напрягаешь?Ты когда в последний раз в России был? Ты знаешь, как тут дела обстоят? Почему у тебя такое предубеждение к оппам, как ты их называешь? Вот меня Аблязов вообще никоим краем не касается, я его и не вспоминаю. Или ты как Красный, очень не любишь, когда Власть местную ругают? И стараешься, как недоброй памяти человек с цифрами(иначе удалят) разговор с больной головы на здоровую перевести?А, понял! Ты Бузова номер два - та тоже за пожары высказалась, типа, это модно критиковать тех, кто критикует Власть за бездействие!