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Страница 95 из 96«1...93949596»
§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3347
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.08.19 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Виталий,ты тоже - десантник?...

А что Штирлиц был десантником? :-o
Все мы немного Штирлицы! :lol: Цитата:
alex_60:
Я же в деревне уже писал про это.

Да но тогда ещё толь ко только, а тут уже все 40 наколякал. и всё "зелёный" :-o :lol:
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Пользователи)
Сообщений: 16988
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.08.19 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
и всё "зелёный" :-o :lol:

Жду - понедельника. Алекс - знает,
сказал мне... :lol:
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4274
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.08.19 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
всё

Еще раз повторю-понедельник.
Не тюкайте птичку. За ее цвет.
Хоть сто. Получит за выходные один красный погон, и все по новой.

[Исправлено: alex_60, 02.08.2019 - 19:25]
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2535
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.08.19 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Да но тогда ещё толь ко только, а тут уже все 40 наколякал

Надо предложить такой вариант. Набрал 60 - и у тебя две жизни, одна несгораемая, смело косячь )))
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3347
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.08.19 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

У меня смутное подозрение, что оно примерно так и есть! :lol:
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4274
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.08.19 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Ты лучше личку прочитай.

[Исправлено: alex_60, 02.08.2019 - 19:46]
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3347
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.08.19 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Какая однако не справедливость :-o :lol:
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4274
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.08.19 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:


[Исправлено: alex_60, 02.08.2019 - 20:06]
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2535
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.08.19 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Какая однако не справедливость

Про меня шепчетесь? )))
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3347
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.08.19 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Про меня шепчетесь? )))

Мнительный ты однако. Ни как нет. О своём, о друге "зелёном" :lol:
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4274
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.08.19 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вон в Москве разрешили два 100000 митинга.11 и 12 августа.
А у нас с чистым листом,
Или идущих на обсуждение названия улицы.
Задерживают. В маленьком городишке.
И потом говорят о чем то.
Полицейское государство.
Позор этой власти.
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2239
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 02.08.19 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Дождь денежкой якой поделился или Леша с донатов?

Тебе что, Алексей на кончик соли насыпал, что ты так сильно за него переживаешь?!Уже который раз тебя спрашиваю - ты то так за российские дела кружочек напрягаешь?Ты когда в последний раз в России был? Ты знаешь, как тут дела обстоят? Почему у тебя такое предубеждение к оппам, как ты их называешь? Вот меня Аблязов вообще никоим краем не касается, я его и не вспоминаю. Или ты как Красный, очень не любишь, когда Власть местную ругают? И стараешься, как недоброй памяти человек с цифрами(иначе удалят) разговор с больной головы на здоровую перевести?А, понял! Ты Бузова номер два - та тоже за пожары высказалась, типа, это модно критиковать тех, кто критикует Власть за бездействие!
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2239
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 02.08.19 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
а тут уже все 40 наколякал. и всё "зелёный"

А ты, наивный, всё ещё веришь в беспристрастность?! :lol: :lol: :lol: :lol:
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2239
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 02.08.19 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Вон в Москве разрешили два 100000 митинга.11 и 12 августа.

А ещё сказали, что Текиладжаз и Браво будут выступать. Для Хавтана это было большим откровением. Внезапно. На дне шашлыка. Завтра.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3347
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.08.19 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
А ты, наивный

Сразу видно, такт у чела отсутсвует :oops:
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