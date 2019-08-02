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≡ «Поджечь можно и кирпич!» - ситуацию с возгоранием облицовочной фасадной плитки прокомментировали в акимате Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Поджечь можно и кирпич!» - ситуацию с возгоранием облицовочной фасадной плитки прокомментировали в акимате Костаная
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36359
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.08.19 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Облицовочный блок возле своего окна поджег костанаец Василий (фамилию он назвать отказался) и записал видео, на котором блок плавился и горел. Теперь он заплатит штраф в размере 5 МРП. Но вопросы по поводу безопасности стройматериала все равно остались.
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* Серый волк
«Поджечь можно и кирпич!» - ситуацию с возгоранием облицовочной фасадной плитки прокомментировали в акимате Костаная
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10507
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.08.19 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang: квартиры, на другую он просто не сможет перекинуться, ЕСЛИ... фасад не способствует распространению огня. А если способствует - пострадают

Поспособствует. Причем и вверх и ВНИЗ что при обычном пожаре не получится, которые только вверх идут.

факел на отделке панелями (с сертификатом) :-) по крыше пошло вбок. Был бы пенопласт потекло бы вниз. Но и здесь смотрите на каком уровне горит сейчас



Далее. Пожар спросил разрешение спуститься ниже, чиновники (мэрия ростова прямо напротив) в столь любезной просьбе отказать не смогли


Для дачного домика, для двухэтажного дома и для многоэтажки это разные применения. А вот следующее фото этого здания гостиницы в Ростове после пожара сгорел даже припаркованный авто от панелей фасада. И это панели лучше, чем в Костане лепят на клей. Они намного менее подвержены горению.




Дым (сигарет с ментолом)


Погибло всего два человека, это гостиница, постояльцев было мало всех выгнали быстро.
Если бы замешкались, или полная, или спали ночью?


коммент МЧС http://www.donnews.ru/V-MCHS-obyasnili-pochemu-gostinitsa-Torn-House-sgorela-kak-fakel_31865
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* Серый волк
«Поджечь можно и кирпич!» - ситуацию с возгоранием облицовочной фасадной плитки прокомментировали в акимате Костаная
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10507
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.08.19 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По данным расследования в Ростове пожар видели в самом начале на камерах наблюдения остались записи, начался с того, что на 5 этаже! (высоко, да) загоревшаяся занавеска на окне ветром была отклонена на фасад.
Далее огонь по композитным плитам фасада разошелся вверх, и вниз. Внизу сгорело 10 автомашин.



https://www.youtube.com/watch?v=Q2UeIrmLbPo
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§ elektron
«Поджечь можно и кирпич!» - ситуацию с возгоранием облицовочной фасадной плитки прокомментировали в акимате Костаная
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3343
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.08.19 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да сажать не пересажать, глядя на такие фоты.
Как теперь отмазываться то будут?
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§ elektron
«Поджечь можно и кирпич!» - ситуацию с возгоранием облицовочной фасадной плитки прокомментировали в акимате Костаная
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3343
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.08.19 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То колесо не работающее за миллионы, теперь вот обшивка "негорючая", всё той же стороной ветер дует
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* maxsaf
«Поджечь можно и кирпич!» - ситуацию с возгоранием облицовочной фасадной плитки прокомментировали в акимате Костаная
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2534
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.08.19 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
То колесо не работающее за миллионы, теперь вот обшивка "негорючая"

Предлагаете сажать в колесо, поджечь и крутить пока не заклинит? :lol:
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§ elektron
«Поджечь можно и кирпич!» - ситуацию с возгоранием облицовочной фасадной плитки прокомментировали в акимате Костаная
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3343
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.08.19 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Предлагаете сажать в колесо, поджечь и крутить пока не заклинит?

Ну зачем так жестоко, могут и лучших друзей с родственниками привлечь. Как раньше мосты и самолёты испытывали? 8-)
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* Серый волк
«Поджечь можно и кирпич!» - ситуацию с возгоранием облицовочной фасадной плитки прокомментировали в акимате Костаная
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10507
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.08.19 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Цитата: elektron: То колесо не работающее за миллионы, теперь вот обшивка "негорючая" Предлагаете сажать в колесо, поджечь и крутить пока не заклинит? :lol:

Да. кабинки отделать демонтированными панелями, посадить их туда (не забыв конечно взять за катание)
Внизу устроить шашлычную с мангалами, барбекю, кебабом, шавермой, кальянами и файер-шоу, и на всякий случай разместить пиротехников фестиваля фейерверков. С жителей можно будет за билеты хорошую выручку собрать.

Думаю даже прикупить приличного губернатора хватит.
А если всем желающим разрешить стрелять резиновыми пульками по колесу по расценкам тира,
то и на хорошего мэра наберётся. :lol:
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