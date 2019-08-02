Цитата: Khalisi:

Почему в Америке применяют оружие часто. Потому, что сотрудники знают, что защищены законом

Ничего подобного, так же расследуют и проверяют на "правомерность и не превышение", как и в основном цив. мире тоже.

Так что нормальная процедура, если правомерно использовал, ничего не будет. Ну а если нет...