Цитата: Victor Yang: квартиры, на другую он просто не сможет перекинуться, ЕСЛИ... фасад не способствует распространению огня. А если способствует - пострадают

Поспособствует. Причем и вверх и ВНИЗ что при обычном пожаре не получится, которые только вверх идут.



факел на отделке панелями (с сертификатом) по крыше пошло вбок. Был бы пенопласт потекло бы вниз. Но и здесь смотрите на каком уровне горит сейчас







Далее. Пожар спросил разрешение спуститься ниже, чиновники (мэрия ростова прямо напротив) в столь любезной просьбе отказать не смогли





Для дачного домика, для двухэтажного дома и для многоэтажки это разные применения. А вот следующее фото этого здания гостиницы в Ростове после пожара сгорел даже припаркованный авто от панелей фасада. И это панели лучше, чем в Костане лепят на клей. Они намного менее подвержены горению.









Дым (сигарет с ментолом)





Погибло всего два человека, это гостиница, постояльцев было мало всех выгнали быстро.

Если бы замешкались, или полная, или спали ночью?





коммент МЧС http://www.donnews.ru/V-MCHS-obyasnili-pochemu-gostinitsa-Torn-House-sgorela-kak-fakel_31865