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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4267
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.08.19 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Их производство практически в руках всего двух фирм в мире. У одних 70 процентов, З0 у другой фирмы. Обе фирмы-немецкие.
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3343
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.08.19 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
бирдекели

А что это такое?
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4267
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.08.19 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фишка в том что стоят они копейки, хотя сейчас и с чипами их делают, и вообще зашкаливает что можно на них разместить
Но чтобы их клепать миллионами, надо оборудование которое стоит миллионы, и отдачу оно даст ой как не скоро.
Вот и не лезет в эту сферу некто.
А эти две фирмы клепают их на весь мир.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4267
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.08.19 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Подставка под кружку с пивом.
Круглая изначально была.

[Исправлено: alex_60, 02.08.2019 - 20:30]
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3343
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.08.19 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Круглая изначально была.

Всё дошло, Bierdeckel, произношение одноко :lol:
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