alex_60 Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #1728





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4267

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:27 Фишка в том что стоят они копейки, хотя сейчас и с чипами их делают, и вообще зашкаливает что можно на них разместить

Но чтобы их клепать миллионами, надо оборудование которое стоит миллионы, и отдачу оно даст ой как не скоро.

Вот и не лезет в эту сферу некто.

А эти две фирмы клепают их на весь мир.