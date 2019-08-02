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≡ «Поджечь можно и кирпич!» - ситуацию с возгоранием облицовочной фасадной плитки прокомментировали в акимате Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Поджечь можно и кирпич!» - ситуацию с возгоранием облицовочной фасадной плитки прокомментировали в акимате Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36358
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.08.19 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Облицовочный блок возле своего окна поджег костанаец Василий (фамилию он назвать отказался) и записал видео, на котором блок плавился и горел. Теперь он заплатит штраф в размере 5 МРП. Но вопросы по поводу безопасности стройматериала все равно остались.
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§ Серый волк
«Поджечь можно и кирпич!» - ситуацию с возгоранием облицовочной фасадной плитки прокомментировали в акимате Костаная
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10501
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.08.19 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Если парня всё таки подтянут на суд, желательно осветить бы событие.


Томас Джозеф Даннинг (1799-1873)

... имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 %, и капитал согласен на всякое применение, при 20 % он становится оживлённым, при 50 % положительно готов сломать себе голову, при 100 % он попирает все человеческие законы, при 300 % нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы.
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§ Гога
Re: «Поджечь можно и кирпич!» - ситуацию с возгоранием...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1027
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 02.08.19 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Вот такой должен быть !!
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* drakon
«Поджечь можно и кирпич!» - ситуацию с возгоранием облицовочной фасадной плитки прокомментировали в акимате Костаная
drakon


(Пользователи)
Сообщений: 16983
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.08.19 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Вот такой должен быть !! Профайл Послать приватное сообщение Гога

Так он годен до 2011 года... :-o
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* Victor Yang
«Поджечь можно и кирпич!» - ситуацию с возгоранием облицовочной фасадной плитки прокомментировали в акимате Костаная
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11776
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.08.19 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Вот такой должен быть !!

У нас заупрощались - https://certification.kz/services/fire-permit.html
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