Серый волк «Поджечь можно и кирпич!» - ситуацию с возгоранием облицовочной фасадной плитки прокомментировали в акимате Костаная #15





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Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 17:11 Цитата: peshexod:

Если парня всё таки подтянут на суд, желательно осветить бы событие.



Томас Джозеф Даннинг (1799-1873)



... имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 %, и капитал согласен на всякое применение, при 20 % он становится оживлённым, при 50 % положительно готов сломать себе голову, при 100 % он попирает все человеческие законы, при 300 % нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы.