Серый волк Кто за то, чтоб господ Жулебина, Могилатова и Заколюжного не пускать в кинотеатры в дни демонстрации фильмов о Юре Гагарине и в страну где родился Гагарин #20





(Пользователи) Сообщений: 10501

Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 18:05 И так, на данный момент в голосовании, которое закончится 5 августа в 00 часов большинство за то, чтоб ограничить доступ этим господам, включая конечно Денисова.

Учитывая что в администрации было вмешательство в механизм счётчика на данных 17:1 и он обнулился, то истиные показатели должны быть 28:7.

Проверьте, прав ли я. Общее количество видно. Многие видели до обнуления как выглядело 11:0, затем 16:0



Если количество проголосовавших НЕПУСКАТЬ превысит порог 200 человек, обещаю не делать в форуме обращение в спортлото, а написать официальное обращение в миграционную службу и еще несколько ведомств и изложить причины, по которым присутствие данных господ на территории Российской Федерации считаю нежелательным.



Давать свои голоса или не давать решайте сами в соответствии с своими убеждениями.

У нас окрытая платформа для мнений в отличии от пресловутого собранного зала.