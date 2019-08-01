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≡ Кто за то, чтоб господ Жулебина, Могилатова и Заколюжного не пускать в кинотеатры в дни демонстрации фильмов о Юре Гагарине и в страну где родился Гагарин		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Голосование:  Кто за то, чтоб господ Жалыбина, Могилатова и Закалюжного не пускать в кинотеатры в дни демонстрации фильмов о Юре Гагарине и в страну где родился Гагарин
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§ Обликоморале
Кто за то, чтоб господ Жулебина, Могилатова и Заколюжного не пускать в кинотеатры в дни демонстрации фильмов о Юре Гагарине и в страну где родился Гагарин
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6516
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.08.19 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Поправьте механизм голосования.

Кто то ломанул голосовалку.
Айтишники НГ скажут мы не пределах..
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§ Обликоморале
Кто за то, чтоб господ Жулебина, Могилатова и Заколюжного не пускать в кинотеатры в дни демонстрации фильмов о Юре Гагарине и в страну где родился Гагарин
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6516
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.08.19 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
так что дожди я поставлять умею хорошо в нужное место.

В сибирь когда?
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§ Серый волк
Кто за то, чтоб господ Жулебина, Могилатова и Заколюжного не пускать в кинотеатры в дни демонстрации фильмов о Юре Гагарине и в страну где родился Гагарин
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10501
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 01.08.19 - 15:14
Комментарий удален модератором.
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§ abaika95
Кто за то, чтоб господ Жулебина, Могилатова и Заколюжного не пускать в кинотеатры в дни демонстрации фильмов о Юре Гагарине и в страну где родился Гагарин
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 127
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.08.19 - 15:37
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ Серый волк
Кто за то, чтоб господ Жулебина, Могилатова и Заколюжного не пускать в кинотеатры в дни демонстрации фильмов о Юре Гагарине и в страну где родился Гагарин
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10501
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.08.19 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И так, на данный момент в голосовании, которое закончится 5 августа в 00 часов большинство за то, чтоб ограничить доступ этим господам, включая конечно Денисова.
Учитывая что в администрации было вмешательство в механизм счётчика на данных 17:1 и он обнулился, то истиные показатели должны быть 28:7.
Проверьте, прав ли я. Общее количество видно. Многие видели до обнуления как выглядело 11:0, затем 16:0

Если количество проголосовавших НЕПУСКАТЬ превысит порог 200 человек, обещаю не делать в форуме обращение в спортлото, а написать официальное обращение в миграционную службу и еще несколько ведомств и изложить причины, по которым присутствие данных господ на территории Российской Федерации считаю нежелательным.

Давать свои голоса или не давать решайте сами в соответствии с своими убеждениями.
У нас окрытая платформа для мнений в отличии от пресловутого собранного зала.
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