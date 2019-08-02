Цитата: Конечно, сказал Жабаев, если вырвать кусок панели и специально его поджечь, то он будет гореть

А когда при пожаре открытое пламя из окон вырывается, это "специально" или "не специально"??? Т.е., нужно надеяться и верить, что при пожаре открытое пламя не будет воздействовать на эту облицовку и тогда она не загорится. Ну-ну...



Цитата: - сообщил Олжас Нургалиев. - Все это сделано для улучшения архитектурного облика города. Материал абсолютно безопасный, имеет все сертификаты, прошел испытания. Им облицовывают дома в Актау, Балхаше, куда я сам ездил и смотрел.



Цитата: Абиль Уразов подтвердил, что пожарная служба проверили все сертификаты соответствия - материал легкий, не несет дополнительную нагрузку, пожаробезопасный. Бирмаганбет Адилов тоже заверил, что плитка полностью безопасна



Вот эти все слова - да в протокол оформить и в папочку отдельную положить до поры до времени, чтобы в случ чего (не дай Бог, конечно) не оказалось, что "они там уже не работают и ответственности не несут".