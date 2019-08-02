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≡ «Поджечь можно и кирпич!» - ситуацию с возгоранием облицовочной фасадной плитки прокомментировали в акимате Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Поджечь можно и кирпич!» - ситуацию с возгоранием облицовочной фасадной плитки прокомментировали в акимате Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36358
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.08.19 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Облицовочный блок возле своего окна поджег костанаец Василий (фамилию он назвать отказался) и записал видео, на котором блок плавился и горел. Теперь он заплатит штраф в размере 5 МРП. Но вопросы по поводу безопасности стройматериала все равно остались.
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* Victor Yang
Re: «Поджечь можно и кирпич!» - ситуацию с возгоранием...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11776
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.08.19 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Значит, вы будете проводить экспертизу Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35690?1564738392

Да! Нужна экспертиза! Повторю ещё раз - согласно Техническому регламенту "Общие правила пожарной безопасности" должен быть НЕГОРЮЧИЙ материал. Плита из пенополистирола никак не может быть негорючей - максимум, группа горючести (вот на неё бы сертификат!) у неё Г1, а это уже горючий материал, хоть он и не горит самостоятельно.

Но тут ТАКИЕ бабки будут замешаны, что производитель будет всё невозможное делать, но только не менять материал утеплителя.
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* alex_60
Re: «Поджечь можно и кирпич!» - ситуацию с возгоранием...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4254
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.08.19 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а пожары в Актюбинске почему не обсудили,
что там за панели были.
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§ Серый волк
Re: «Поджечь можно и кирпич!» - ситуацию с возгоранием...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10501
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.08.19 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Автор данного видео понесёт ответственность за свой «высокоинтеллектуальный» шедевр. Правоохранительными органами составлен протокол по мелкому хулиганству. Материалы будут направлены в суд. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35690?1564739088

Дом находится в собственности жителей. Часть фасада их коллективная собственность, окно и возможно отделка окна - их личная собственность.
И как поступать с этой собственностью их дело. С общей путем собрания.
Вплоть до демонтажа этой налепленной пенопластовой хиросимы,
которая в ряде бедных стран применяется для отделки одноэтажных строений.

Всему остального после этого нет веры.
Эти чиновники потеряли кредит доверия абсолютно на воровстве деревьев с улиц и вранье. Аблсолютно! И каждое слово о чудодействанной якобы благотворительности должно быть расследовано в связи с утратой к ним доверия.

Пенополистирол крайне опасный материал в строительстве.
Его продукты горения ядовиты, а не токсичны!
Содержание в дыме вредных веществ в 36 раз более древисины.

По поводу угроз следует подать заявление в прокуратуру в республиканскую.
Которая за одно должна провести свое расследования как этот материал мог оказаться в отделке многоэтажного дома.


В России невозможно облицевать таким образом дом.
А пенополистирол, только в очень глубокой заделке под КИРПИЧНУЮ КЛАДКУ или штукатурку. При этом дом переходит в другую категорию опасности и в нем везде должны быть датчики дыма, системы тушения, системы дымоудаления и другие требования к эвакуации.
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§ Серый волк
Re: «Поджечь можно и кирпич!» - ситуацию с возгоранием...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10501
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.08.19 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пещерные смешные сказки о металле и кирпиче бомжам нужно было рассказывать.
Они притащат свои две любимые коробки из под холодильника и случайно проверят сгорит ли весь фасад или нет. Ну и балконы гороят регулярно. и квартиры с пламенем из окон. Разница будет с кирпичной отделкой только в количестве отравившихся, их можно будет даже в соседних домах собирать пачками при ветре в их сторону.
Хромая Лошадь, Пермь. больше 150 трупов, где на потолке были пеноплатовые плиточки. Ровно половина погибла, остальны получили токсические последствия отравления продуктами горения. На многих нет ни одного ожога. Спасшиеся получили токсические последствия. НА МЕСТЕ УМЕР ТОЛЬКО 101 человек! Остальные от пенопластовых продуктов горения сходных по составу с боевыми отравляющими веществами.
Пожарные инспекторы брали и посажены, владелец ударился в бега. Правительство края в полном составе ушло в отставку.

Если у кого еще сохранились после этого пенопалстовые плиточки из идиотских девяностых на потолке кухни - вы сами себе злобные акимы-буратины!
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§ Серый волк
Re: «Поджечь можно и кирпич!» - ситуацию с возгоранием...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10501
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.08.19 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
статья в Википедии, потолок в помещении был обклеет пенопластовой плиточкой, клубом владел гражданин Зак с израильским паспортом, в соучередителях члены правительства края. По этой коррупционной причине пожинспекторы не проверяли клуб. Гражданин Зак с паспортом Израиля был пойман на посту при попытке бегства после пожара. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80_%D0%B2_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5_%C2%AB%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D1%8C%C2%BB
Еще один богатый учредитель, находившийся в клубе, был перевезен на лечение в Москву, но ядовитый пенопласт взяток не берет, он впал в кому и в пследствии умер в больнице от последствий токсического отравления.
Кроме википедии есть масса более подробных источников.
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§ Серый волк
Re: «Поджечь можно и кирпич!» - ситуацию с возгоранием...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10501
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.08.19 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а пожары в Актюбинске почему не обсудили, что там за панели были.

У них другие аргументы, кирпич и железо горят - пенопласт нет.
После воровства деревьев не удивительно.
Я предупреждал, нет тормозов - будет развиваться дальше.

Никто не хочет к ним принести булыжник и кусок арматуры?
Чтоб свои слова подтвердили.
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§ Сыкымы
Re: «Поджечь можно и кирпич!» - ситуацию с возгоранием...
Сыкымы


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Сообщений: 951
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 02.08.19 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Конечно, сказал Жабаев, если вырвать кусок панели и специально его поджечь, то он будет гореть

А когда при пожаре открытое пламя из окон вырывается, это "специально" или "не специально"??? Т.е., нужно надеяться и верить, что при пожаре открытое пламя не будет воздействовать на эту облицовку и тогда она не загорится. Ну-ну...

Цитата:
- сообщил Олжас Нургалиев. - Все это сделано для улучшения архитектурного облика города. Материал абсолютно безопасный, имеет все сертификаты, прошел испытания. Им облицовывают дома в Актау, Балхаше, куда я сам ездил и смотрел.


Цитата:
Абиль Уразов подтвердил, что пожарная служба проверили все сертификаты соответствия - материал легкий, не несет дополнительную нагрузку, пожаробезопасный. Бирмаганбет Адилов тоже заверил, что плитка полностью безопасна


Вот эти все слова - да в протокол оформить и в папочку отдельную положить до поры до времени, чтобы в случ чего (не дай Бог, конечно) не оказалось, что "они там уже не работают и ответственности не несут".
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* Victor Yang
«Поджечь можно и кирпич!» - ситуацию с возгоранием облицовочной фасадной плитки прокомментировали в акимате Костаная
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11776
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.08.19 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
А когда при пожаре открытое пламя из окон вырывается, это "специально" или "не специально"???

Это если пожар санкционированный будет - тогда усё будет в порядке и не загорится. А если оппозиционный и стихийный - тогда он не разбирая будет жечь всё подряд, невзирая на сертификаты! :lol: :lol: :lol:
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§ Серый волк
Re: «Поджечь можно и кирпич!» - ситуацию с возгоранием...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10501
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.08.19 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё раз, для тех, до кого шорох купюр затмевает всё. Даже самый затухающий в сертификате пенопласт прекрасно горит в пламени возникшего пожара и выделяет весь букет
отравляющих, ядовитых веществ.
Цитата:
Сыкымы: А когда при пожаре открытое пламя из окон вырывается, это "специально" или "не специально"??

ДА Сыкымы, именно когда из окна пламя, а это не редкость. И когда балконы полыхают.

Сертификат в этом случае годится только к уголовному делу о массовой гибели. Им продаван может зад прикрыть.

С подрядчиком уже не пройдет. Применение этого материала будет оспорено в любом случае. И как правило при любом хоть малейшем нарушении технологий подрядчик идет соучастником, либо как увеличивший последствия, либо как прямой виновник.
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§ Серый волк
Re: «Поджечь можно и кирпич!» - ситуацию с возгоранием...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10501
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.08.19 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предлагая по старой доброй городской традиции имени Кривого магазина, присвоить собственное имя пенопластовым домам
И называть их ХРОМАЯ ЛОШАДЬ АКИМАТА
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§ yudjin
Re: «Поджечь можно и кирпич!» - ситуацию с возгоранием...
yudjin


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Сообщений: 6029
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.08.19 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Это наша идея, как патриотов этого города, улучшить облик Костаная в честь его 140-летия. Я вкладываю свои деньги, мои друзья перечисляют деньги, они постепенно копятся и мы используем их на облицовку.


Ох, как же всё это мутно...Как же трудно в это всё поверить, живя в городе 40 лет без малого и зная на что способны разные руководители, зная истории с разными предшествующими фондами и схемами...

Мне интересно, а почему вообще взялись за эти дома не представляющие никакой исторической ценности? Почему к юбилею города несколько чудом сохранившихся зданий столетней постройки, внесенные в список памятников, не заинтересовали благодеятельных патриотов? Почему все краснокирпичные дома купцов стоят в не самом презентабельном виде, даже в центре города?


Почему падающие с крыши части кирпича на старом здании пассажа загораживают ленточкой, но не капитально реставрируют?


Почему-то история города не интересует ни меценатов, ни организаторов фондов, ни пришлых чиновников акимта...

Да, а вообще в облицовке фасадов хрущевок причем здесь акимат, если они НИ ПРИ ДЕЛАХ? Они в других газетах русским по-белому написали, что отношения к облицовке НЕ ИМЕЮТ.
Частная якобы инициатива, частные якобы деньги, частные жилые дома... Какова роль акимата в этом деле... сдача кабинета для брифинга?
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§ peshexod
Re: «Поджечь можно и кирпич!» - ситуацию с возгоранием...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3398
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 02.08.19 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может не хвастать сертификатом, а просто показать?
Если парня всё таки подтянут на суд, желательно осветить бы событие.

Код:
Я вкладываю свои деньги, мои друзья перечисляют деньги

А можно подробнее об ОФ «Suiikti Qostanai»?
Что то сайт не нашёлся.
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§ Серый волк
«Поджечь можно и кирпич!» - ситуацию с возгоранием облицовочной фасадной плитки прокомментировали в акимате Костаная
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10501
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.08.19 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Почему падающие с крыши части кирпича на старом здании пассажа загораживают ленточкой, но не капитально реставрируют?

Боже упаси от таких реставраторов где-то получивших доступ и кэш к дешманскому производству пенопластовых панелей, а скорее даже к ушлым продаванам с черными схемами.
Они же все истрические здания пенопластом и поддельными материалами облепят до макушки и поддельными смесями всё отремонтируют.


Потом придется всё это отскабливать, отдирать и задорого устранять последствия их ремонта.
Хотя слово задорого наверное чиновникам очень понравится.
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* Victor Yang
«Поджечь можно и кирпич!» - ситуацию с возгоранием облицовочной фасадной плитки прокомментировали в акимате Костаная
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11776
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.08.19 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Может не хвастать сертификатом, а просто показать?

Вот сертификат (взято отсюда):





Но это сертификат соответствия ГОСТу! Он совсем не означает, что эти плиты негорючие - в ГОСТ 15588-2014 вообще требований к горючести нет.

[Исправлено: Victor Yang, 02.08.2019 - 17:09]
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