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§ NG.kz
Законность действий сотрудника ЧОПа, который подстрелил подозреваемого в изнасиловании, проверяет полиция в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36358
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.08.19 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как пояснил на брифинге начальник следственного управления департамента полиции Нурлан Арыстанов, полицейские по закону должны проверить действия охранников - то есть, установить, была ли причина применить оружие.
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§ Khalisi
Re: Законность действий сотрудника ЧОПа, который подстрелил...
Khalisi


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 146
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 02.08.19 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно, любой кто применил оружие, опасается за правомерность своих действий. Почему в Америке применяют оружие часто. Потому, что сотрудники знают, что защищены законом. У нас же попробуй, к примеру, полицейскому применить оружие. Сразу на первый план выходят права человека. Сразу караул и беспредел.
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§ Vradon
Re: Законность действий сотрудника ЧОПа, который подстрелил...
Vradon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 187
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 02.08.19 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Статья 19 Закона "Об охранной деятельности" статья 19 "Условия, основания и порядок применения оружия и специальных средств субъектами охранной деятельности"
п. 5. Во всех случаях применения служебного оружия необходимо принять меры для обеспечения безопасности окружающих граждан, оказания неотложной медицинской помощи пострадавшим, сообщить органам внутренних дел и прокуратуры в течение двадцати четырех часов.
п. 6. Охранники частных охранных организаций обязаны проходить периодическую проверку на пригодность к выполнению своих обязанностей в условиях, связанных с применением специальных средств и служебного оружия.

Все он сделал по закону!
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* elektron
Законность действий сотрудника ЧОПа, который подстрелил подозреваемого в изнасиловании, проверяет полиция в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3324
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.08.19 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Khalisi:
Почему в Америке применяют оружие часто. Потому, что сотрудники знают, что защищены законом

Ничего подобного, так же расследуют и проверяют на "правомерность и не превышение", как и в основном цив. мире тоже.
Так что нормальная процедура, если правомерно использовал, ничего не будет. Ну а если нет...
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§ Сергей_я
Re: Законность действий сотрудника ЧОПа, который подстрелил...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2751
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 02.08.19 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Khalisi:
Почему в Америке применяют оружие часто

Все проще, у них там оружие легализовано, поэтому полицейским не остается выбора, стреляют сразу же, как только видят движения рук в любом направлении, кроме как поднятия вверх.
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