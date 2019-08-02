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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Пользователи)
Сообщений: 16981
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.08.19 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо, ребятам,которые поддержали
меня в трудные - часы, моего-
безвластия. Это 30-й коммент... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4253
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.08.19 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
жди понедельника теперь.
если за это время получишь бан, все насмарку.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Пользователи)
Сообщений: 16981
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.08.19 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
жди понедельника теперь.

А почему - понедельника?... 8-) :-o
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4253
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.08.19 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
моего- безвластия.


о,ты оказывается так власть любишь.
а ну да, ты же аким,хоть и виртуальный,все вы акиматчики такие.
даже в дойчланд. поди и взятки берешь.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Пользователи)
Сообщений: 16981
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.08.19 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
,все вы акиматчики такие.

Нет,Алекс. Не Власть - ради Власти.
Хочу жизнь на форуме - лучше сделать... :lol: :-o
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4253
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.08.19 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А почему - понедельника?..


согласно правил.
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6513
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.08.19 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Драг, а чоу тебя ещё не раскодировали.
Цитата:
drakon:
Это 30-й коммент

Сча бес всяких понедельников должны.
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6513
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.08.19 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что у вас в Штутгарте сириец с бывшим казахстанцем не подели, уже известно?
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