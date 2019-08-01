Серый волк Re: В едином дружном нур-порыве #19





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Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 18:36 Этой ночью одному ономасту приснился страшный сон.

Буд-то бы стоял он на Тауелсиздык рядом с пеньками деревьев и останавливается Волга, за рулем Гагарин и говорит "Поехали".

Руки и ноги сами сели в машину и Волга набирая скорость понеслась к Аэропорту с надписью "Эйуезжай"

А на повороте уже другая надпись "Космодром Кустанай"

И ракета стоит заправленная на стартовом столе.

И Юра говорит ему поехали и улыбается!

А вокруг стоит плотное кольцо нурлыкунов и дружно скандирует Поехали! Поехали!



И рядом с ракетой Денисов стоит топор точит и говорит акиму надо чтоб поехали!



Потом все берут его запихивают в скафандр и тащат в ракету.



А внизу стоит сам Назарбаев и кричит через усилители, помахивая топором как у Денисова: "КЛЮЧ НА СТАРТ". ономасты хором "Зажигание".

Ракета задрожала и пошла... Ономаст проснулся, весь мокрый,

за окном на солнце дымилась ядовитая облицовка дома.

Дрожа одел пижаму, вышел на улицу, поймал такси.

Садится. Отдышавшись в акимат говорит.

А водитель говорит ну Поехали.

Выскочил ономаст и бежать из города без оглядки до самой Затоболовки.

А сзади его нагоняли по трассе машины и каждый водитель кричал: "эй поехали!"



