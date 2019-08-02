zloy kyrgyz Re: "Папа парад", экстрим-шоу и концерт "Артик и... #3





(Пользователи) Сообщений: 56

Регистрация: 27.06.19 (Пользователи) Отправлено: - 13:31 Вот я не сомневался в вас Юджин ждал именно эту детскую фразу про "кто о чем.. ") вы не учительницей работали раньше?) а предложение действительно смешное, журналист решил не играть с повторениеми про "Пап" так как это название шествия и решил не долго думая написать "примут участие мужчины и их дети" как по мне это смешно) особенно в связи с запретами в Казахстане на различные парады с участием мужчин)