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≡ "Папа парад", экстрим-шоу и концерт "Артик и Асти" - как рудничане отметят 62-й день рождения города		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Папа парад", экстрим-шоу и концерт "Артик и Асти" - как рудничане отметят 62-й день рождения города
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36356
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.08.19 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В субботу и воскресенье, 3-4 августа, рудничане будут отмечать двойной праздник: День города и День металлурга. Праздничные мероприятия начнутся в центральном парке "Достык" 3 августа в 15:00.
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§ zloy kyrgyz
Re: "Папа парад", экстрим-шоу и концерт "Артик и...
zloy kyrgyz


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Сообщений: 56
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 02.08.19 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Примут участие мужчины и их дети- какуюто неловкость вызывает это предложение))
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* yudjin
"Папа парад", экстрим-шоу и концерт "Артик и Асти" - как рудничане отметят 62-й день рождения города
yudjin


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Сообщений: 6028
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.08.19 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
zloy kyrgyz:
какуюто неловкость вызывает это предложение))

у кого что болит знаете ли, тот тот и додумывает ;-)
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§ zloy kyrgyz
Re: "Папа парад", экстрим-шоу и концерт "Артик и...
zloy kyrgyz


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Сообщений: 56
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 02.08.19 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот я не сомневался в вас Юджин ждал именно эту детскую фразу про "кто о чем.. ") вы не учительницей работали раньше?) а предложение действительно смешное, журналист решил не играть с повторениеми про "Пап" так как это название шествия и решил не долго думая написать "примут участие мужчины и их дети" как по мне это смешно) особенно в связи с запретами в Казахстане на различные парады с участием мужчин)
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§ Butch
"Папа парад", экстрим-шоу и концерт "Артик и Асти" - как рудничане отметят 62-й день рождения города
Butch


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Сообщений: 88
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 02.08.19 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
4 августа в городском парке культуры и отдыха по ул. Пушкина Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35688?1564735215

Центральный Парк Культуры Имени Отдыха расположен по ул.Парковой
Впрочем на фотографии объявления это написано :-)

[Исправлено: Butch, 02.08.2019 - 14:49]
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§ Обликоморале
Re: "Папа парад", экстрим-шоу и концерт "Артик и...
Обликоморале


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Сообщений: 6513
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.08.19 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Имени Отдыха

Извиняюсь спросить, а ху из ху Отдых, в честь которого парк культуры в Рудном назвали? :lol:
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