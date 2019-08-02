таноми52 Re: Евгений ШИБАРШИН: Заезженная пластинка #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 846

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:36 Цитата: Игорь Васильевич:

то сейчас в сознании Россиян все смешалось как в доме Облонских,[/quot



Это в сознании казахстанцев всё смешалось.

Интересная статья "Так был Казахстан колонией или нет?" на https://camonitor.kz/7192-.html то сейчас в сознании Россиян все смешалось как в доме Облонских,[/quotЭто в сознании казахстанцев всё смешалось.Интересная статья "Так был Казахстан колонией или нет?" на