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§ NG.kz
В едином дружном нур-порыве
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36356
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.08.19 - 03:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общественные слушания по переименованию ул. Гагарина в пр. Нурсултана Назарбаева, а ул. Гвардейской - в ул. Юрия Гагарина состоялись в акимате Костаная в понедельник, 29 июля. Обсуждение выдалось бурным, но столь дружным и единогласным, что в какой-то момент организаторы пытались его прекратить - настолько очевидно было мнение большинства собравшихся. Против переименования выступил лишь один участник, но его слова сопровождались шиканьем и даже критикой. В то время как сплошной «одобрямс» тонул в несмолкаемых аплодисментах...
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§ Серый волк
Re: В едином дружном нур-порыве
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10492
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 01.08.19 - 15:50
Комментарий удален модератором.
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§ Серый волк
Re: В едином дружном нур-порыве
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10492
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 01.08.19 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
zloy kyrgyz: Аркадий Семенович Денисов мой кумир... кратко, четко, локанично



(Историческое фото имеющее культурную ценность)

Поцеловать на голосовании можно тут: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=38184&forumid=2
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§ abaika95
Re: В едином дружном нур-порыве
abaika95


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Сообщений: 127
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.08.19 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Поцеловать на голосовании можно тут

Так там нет кандидатуры Денисова, Серый в чем причина?
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§ zloy kyrgyz
Re: В едином дружном нур-порыве
zloy kyrgyz


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Сообщений: 56
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 01.08.19 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да что вы к Аркадию Семеновичу пристали тут, человек высказал свою позицию, она может быть кому то не по нраву, но в общем то итоге человек отлетавший тысячи часов в небе во благо государства и отбегавший тысячи километров на земле для популяризации здорового образа жизни-достоин уважения! Настоящий сын своего народа, патриот своей страны!
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§ Серый волк
Re: В едином дружном нур-порыве
Серый волк


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Сообщений: 10492
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 01.08.19 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этой ночью одному ономасту приснился страшный сон.
Буд-то бы стоял он на Тауелсиздык рядом с пеньками деревьев и останавливается Волга, за рулем Гагарин и говорит "Поехали".
Руки и ноги сами сели в машину и Волга набирая скорость понеслась к Аэропорту с надписью "Эйуезжай"
А на повороте уже другая надпись "Космодром Кустанай"
И ракета стоит заправленная на стартовом столе.
И Юра говорит ему поехали и улыбается!
А вокруг стоит плотное кольцо нурлыкунов и дружно скандирует Поехали! Поехали!

И рядом с ракетой Денисов стоит топор точит и говорит акиму надо чтоб поехали!

Потом все берут его запихивают в скафандр и тащат в ракету.

А внизу стоит сам Назарбаев и кричит через усилители, помахивая топором как у Денисова: "КЛЮЧ НА СТАРТ". ономасты хором "Зажигание".
Ракета задрожала и пошла... Ономаст проснулся, весь мокрый,
за окном на солнце дымилась ядовитая облицовка дома.
Дрожа одел пижаму, вышел на улицу, поймал такси.
Садится. Отдышавшись в акимат говорит.
А водитель говорит ну Поехали.
Выскочил ономаст и бежать из города без оглядки до самой Затоболовки.
А сзади его нагоняли по трассе машины и каждый водитель кричал: "эй поехали!"

:lol:
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§ zloy kyrgyz
Re: В едином дружном нур-порыве
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 56
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 01.08.19 - 20:27
Комментарий удален модератором.
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§ arman_kst
Re: В едином дружном нур-порыве
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 308
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 02.08.19 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Долгое нахождение у власти портит человека. Помните что говорил Назарбаев вначале своей карьеры. И вот повторил он путь как все автократы, называя улицы, города, вузы, школы и ставя памятники
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§ таноми52
Re: В едином дружном нур-порыве
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 846
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 02.08.19 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:"Я не считаю переименование улицы Гагарина в улицу Назарбаева реальной инициативой, поступило указание сверху. Это не инициатива Кайрата Жумашовича (Ахметова, акима Костаная - «НГ»). Он сам находится под топором. И если он нам симпатичен, мы должны его поддержать, чтобы аким работал спокойно."

Если ЭТО главный довод в пользу переименования, то Вы,господин Денисов, за последнее время заметно утратили в здравом смысле!
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