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≡ «В «Тоболе» происходит оптимизация расходов» - директор клуба рассказал об отставке Газзаева и борьбе за золото		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«В «Тоболе» происходит оптимизация расходов» - директор клуба рассказал об отставке Газзаева и борьбе за золото
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36356
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.08.19 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Директор ФК "Тобол" Николай Панин в интервью пресс-службе клуба извинился перед болельщиками за последние результаты команды, провал в Лиге Европы и отметил, что футболисты и работники клуба сейчас переживают не меньше.
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§ Ахмат
Re: «В «Тоболе» происходит оптимизация расходов» - директор...
Ахмат


(Пользователи)
Сообщений: 58
Регистрация: 26.03.19
Отправлено: 02.08.19 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Верим в тебя "Тобол"! у всех бывают темные времена, надеюсь в скором времени клуб поправит свою работу и вернется в чемпионский строй
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§ alex_60
«В «Тоболе» происходит оптимизация расходов» - директор клуба рассказал об отставке Газзаева и борьбе за золото
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4253
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.08.19 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///футболисты выступили с инициативой о назначении главным тренером Нурбола Жумаскалиева///

что -то уже за гранью...
футболисты назначают себе тренера.
который и не тренер то в принципе для команды
уровня премьер лиги.

[Исправлено: alex_60, 02.08.2019 - 10:55]
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§ pensioner
Re: «В «Тоболе» происходит оптимизация расходов» - директор...
pensioner


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 76
Регистрация: 13.01.13
Отправлено: 02.08.19 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нурбол пока не обладает тренерским опытом, это приходит со временем. Газзаев ведь тренирует, хотя практически, как футболист нулевой. У Жумаскалиева и Муканова громадный опыт, работали с хорошими тренерами. Надеюсь у них получится. Удачи!
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