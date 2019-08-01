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§ NG.kz
На что идут казахстанцы для покупки дешевых иномарок в Армении
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36356
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.08.19 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В правительстве рассказали о проблеме, которую создают "армянские" номера на дорогах Казахстана. Казахстанцы для покупки автомобилей из США временно меняют гражданство на армянское и привозят авто в Казахстан.
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§ Гога
Re: На что идут казахстанцы для покупки дешевых иномарок в...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1026
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 01.08.19 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Полицейские не могут привлечь к ответственности таких водителей. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35682
- Резонный вопрос - почему не могут Они что - неприкосновенные ?? Или министр лукавит ? Или министр юридически неграмотен ??
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§ abaika95
Re: На что идут казахстанцы для покупки дешевых иномарок в...
abaika95


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Сообщений: 127
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.08.19 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Самые популярные авто, ввозимые казахстанцами из Армении...

Ну да ага щас прям, самые популярные авто на Казахских дорогах это четырки и приоры с регионом 174, водители данных авто вместе с машиной купили бесстрашие и отвагу, потому-что ничем не объяснить их пируэты на трассах.
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§ Серый волк
Re: На что идут казахстанцы для покупки дешевых иномарок в...
Серый волк


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Сообщений: 10492
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 01.08.19 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
четырки и приоры с регионом 174, водители данных авто

А ещё Гагарин с Герценым и Тараном так сильно мешали, что прям спать никто не мог.
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§ Сыкымы
Re: На что идут казахстанцы для покупки дешевых иномарок в...
Сыкымы


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Сообщений: 950
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 01.08.19 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну да ага щас прям, самые популярные авто на Казахских дорогах это четырки и приоры

Их ввозят из Армении??? :-o
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§ abaika95
Re: На что идут казахстанцы для покупки дешевых иномарок в...
abaika95


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Сообщений: 127
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.08.19 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Их ввозят из Армении???


Нет из Челябинской области, а туда эти четырки со всех свалок СНГ завозят
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§ Ваш земляк
Re: На что идут казахстанцы для покупки дешевых иномарок в...
Ваш земляк


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Сообщений: 2232
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 01.08.19 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Нет из Челябинской области, а туда эти четырки со всех свалок СНГ завозят

Специально, чтобы ввозить их на "казахские" дороги?! Диверсия? Совпадение?! Не думаю!
ПыСы. Похоже, у нас новый оцифрованный появился. Теперь и 95!
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§ Сыкымы
Re: На что идут казахстанцы для покупки дешевых иномарок в...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 950
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 01.08.19 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Нет из Челябинской области,

Ну тогда цитату в своём первом посте перечитайте внимательно. :lol:
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§ arman_kst
Re: На что идут казахстанцы для покупки дешевых иномарок в...
arman_kst


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Сообщений: 308
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 01.08.19 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет проблему создает Казахстан, запрещая регистрировать авто экономически
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§ elektron
На что идут казахстанцы для покупки дешевых иномарок в Армении
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3318
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.08.19 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Нет проблему создает Казахстан, запрещая регистрировать авто экономически

Ну как бы логично, создавая экономические препоны, для своих же граждан, свалить вину на соседа. ;-)
Главное чтоб карман госслужащего не пустел! Поэтому сосед и виноват, что такая ситуация сложилась. ;-)
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§ Lex
Re: На что идут казахстанцы для покупки дешевых иномарок в...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 337
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 02.08.19 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На отечественном автопроме сами пусть поездят. Слезут с крузаков, которые даже акимы кишлаков покупают и ездят на датсунах, лифанах и т.д., которые они так усердно спонсируют. А мы лучше на стареньких япошках, немцах и амерах поездим. Экономичнее будет по запчастям. А вообще правительство сами виноваты, что устроили душняк, дабы металолом отечественный насильно пропихнуть.
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