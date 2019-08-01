yudjin Улица Чкалова и мини-рынок! Или уже не мини?! #36





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Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 11:08 Цитата: alex_60:

надеюсь при реконструкции это участка по ул Чкалова учли расположение мест для мини-рынка,

да ни фига там наверняка не учли... там меняют трубы и делают улицу без деревьев и газонов, зато с асфальтом и брусчаткой. шаг в сторону у них не предусмотрен, как было с проспектом Абая... когда в очередной раз меняли бордюры и прекладывали тротуары, но все подходы к ним остались не тронутыми... только спустя 2 года начали закладывать козьи тропы брусчаткой.

Так и здесь потом вспомнят, что есть еще и рынок прям по этой улице... Хотя можно поверить и в то, что ремонтом пытаются выжить несчастных мыкающихся дачников-пенсионеров и торгашей с того района.



Цитата: Горожанин_kst:

ам еще, после упразднения отделения Казпочты в микрорайонах,

Отделение в 9-ке закрывали, сейчас ремонт в нём идет, сказали, что опять будет почта.