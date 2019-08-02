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§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: Заезженная пластинка
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36354
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.08.19 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Образ огромной империи, угрожающе нависшей над почти 8-тысячной границей Казахстана, никак не выветривается из сознания некоторых казахских интеллектуалов. Иначе публицист Женис БАЙХОЖА, постоянно опровергающий антисоветские мифы национал-популистов, не стал бы в очередной раз размышлять на тему «колониального» прошлого Казахстана.
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§ Игорь Васильевич
Re: Евгений ШИБАРШИН: Заезженная пластинка
Игорь Васильевич


(Пользователи)
Сообщений: 106
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 02.08.19 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Колонии в составе СССР?-Бред) колонии в составе Российской империи - факт, а так как РФ позицианирует свою нынешную историю как неразрывную, то сейчас в сознании Россиян все смешалось как в доме Облонских, вроде и братские народы но до этого же были колониями так что не выпендривайтесь и подчиняйтесь) яркий пример отношения с Грузией, Украиной и прибалтикой
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§ alex_60
Re: Евгений ШИБАРШИН: Заезженная пластинка
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4249
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.08.19 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
название статьи дает сама себе ответ.
добавить нечего.
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