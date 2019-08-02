Игорь Васильевич Re: Евгений ШИБАРШИН: Заезженная пластинка #1





(Пользователи) Сообщений: 106

Регистрация: 19.04.19 (Пользователи) Отправлено: - 10:00 Колонии в составе СССР?-Бред) колонии в составе Российской империи - факт, а так как РФ позицианирует свою нынешную историю как неразрывную, то сейчас в сознании Россиян все смешалось как в доме Облонских, вроде и братские народы но до этого же были колониями так что не выпендривайтесь и подчиняйтесь) яркий пример отношения с Грузией, Украиной и прибалтикой