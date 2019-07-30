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≡ В Костанайской области участниками экологической акции «Бірге – Таза Қазақстан» собрано более 1 000 тонн мусора		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанайской области участниками экологической акции «Бірге – Таза Қазақстан» собрано более 1 000 тонн мусора
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36354
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.07.19 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
27 июля по всей стране прошла масштабная акция «Бірге – Таза Қазақстан». Отмашку крупномасштабному экочелленджу дал лично премьер-министр РК Аскар Мамин. В Костанайской области в нем приняло участие около 10 000 человек.
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§ Игорь Васильевич
Re: В Костанайской области участниками экологической акции...
Игорь Васильевич


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Сообщений: 106
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 30.07.19 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все участвовали в акции добровольно,- сказала пресс-секретарь районного акимата Анара КАЗЫКЕНОВА,- никто никому не выкручивал руки, не грозил увольнением. Все, поступившись своим личным временем и домашними делами, вышли на уборку.


Да а что раньше добровольцам на субботниках руки выкручивали или увольняли?) все прекрасно понимают как на эти субботники загоняют, главное чтобы толк был а не бессмысленное хождение по берегу вдоль реки с мешком в руке :lol:
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* drakon
В Костанайской области участниками экологической акции «Бірге – Таза Қазақстан» собрано более 1 000 тонн мусора
drakon


(Пользователи)
Сообщений: 16978
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.07.19 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

По словам Анары Казыкеновой, оставили предметы женской гигиены, нижнее белье.

Наверное Изнасилование - было?
Полиция, нада - проверить... :-o

[Исправлено: drakon, 30.07.2019 - 13:18]
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§ таноми52
Re: В Костанайской области участниками экологической акции...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 844
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 30.07.19 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:" Всего сутки прошли, а от нашей уборки и следа не осталось! Люди отдыхали там всего полдня в субботу и день в воскресенье, и опять оставили горы мусора. Как будто и не вывозили мы оттуда загруженные под завязку КамАЗы! Это и обидно до слез — как будто в лицо плюнули тем, кто убирал".

Хватит уже стенать! Пора и власть употребить - в выходные в места массового отдыха надо направлять наряды полиции и нещадно штрафовать свиноподобных. А не уповать на сознательность. Только неотвратимость наказания за загрязнение нашего общего "дома" что-то сдвинет с места.
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§ Тот самый
Re: В Костанайской области участниками экологической акции...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 147
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 02.08.19 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дожились, что уже в лесу между Джайляу и Сосновым бором ставят большие мусорные контейнеры. И всё равно куча бутылок, банок пивных, оберток по кустам валяется... Нужны большие штрафы, а можно ввести и систему поощрений сообщившему о нарушителях. Например, отдавать ему половину штрафа.
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