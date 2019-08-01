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≡ Улица Чкалова и мини-рынок! Или уже не мини?!		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Улица Чкалова и мини-рынок! Или уже не мини?!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36354
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.08.19 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С уважением относимся к торговле дачными продуктами, но хотелось бы обратить внимание на огромный рынок между домами и вдоль пешеходных тротуаров по адресам Чкалова, 9, Чкалова, 7. Также он располагается во дворах этих же указанных домов и с торцов домов на месте парковки автомобилей.
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§ maxsaf
Улица Чкалова и мини-рынок! Или уже не мини?!
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2528
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.08.19 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:
убрать название всех старых улиц и назвать по новому

Просто зашел сказать вам спасибо. :-)
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* Горожанин_kst
Улица Чкалова и мини-рынок! Или уже не мини?!
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1396
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 02.08.19 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:

По поводу "без проблем" дилемма выходит)
"Переименовать всё и вся" нельзя ставить рядом с этим словосочетанием. Это же само по себе проблема, и проявление комплекса :-) Имхо
Кстати, была реплика про идеологию. Позвольте, а происходящее сейчас, конечно и безусловно, к ней ну никакого отношения не имеет :-)
Неееет, этога не может быть, патамушта быть этога не может. РРР
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§ alex_60
Улица Чкалова и мини-рынок! Или уже не мини?!
alex_60


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Сообщений: 4249
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.08.19 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
надеюсь при реконструкции это участка по ул Чкалова
учли расположение мест для мини-рынка,
мест для установки павильонов для торговли.
лотков разных всяких.
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§ alex_60
Улица Чкалова и мини-рынок! Или уже не мини?!
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4249
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.08.19 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
можно наверное даже название ему дать официальное- "Чкаловский".
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§ alex_60
Улица Чкалова и мини-рынок! Или уже не мини?!
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4249
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.08.19 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это же в принципе оазис местных жителей,
этот аппендицит,так назову его.
и хотя понимаю, пробивать улицу надо,
но это уже будет совсем не то.
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* Горожанин_kst
Улица Чкалова и мини-рынок! Или уже не мини?!
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1396
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 02.08.19 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там еще, после упразднения отделения Казпочты в микрорайонах, заезд с Абая к КЖБИнскому отделению прямо просится. Мало того что к нему надо вокруг всего района подруливать (КЖБИ у нас как остров), так ещё и подъезд к нему через дворы. Места перед этим отделением предостаточно. А жителей близлежащих домов разгрузит существенно.
Но это же не так важно и актуально, как необходимость по велению времени на очередной улочке вывески поменять)? ;-)
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§ yudjin
Улица Чкалова и мини-рынок! Или уже не мини?!
yudjin


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Сообщений: 6027
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.08.19 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
надеюсь при реконструкции это участка по ул Чкалова учли расположение мест для мини-рынка,

да ни фига там наверняка не учли... там меняют трубы и делают улицу без деревьев и газонов, зато с асфальтом и брусчаткой. шаг в сторону у них не предусмотрен, как было с проспектом Абая... когда в очередной раз меняли бордюры и прекладывали тротуары, но все подходы к ним остались не тронутыми... только спустя 2 года начали закладывать козьи тропы брусчаткой.
Так и здесь потом вспомнят, что есть еще и рынок прям по этой улице... Хотя можно поверить и в то, что ремонтом пытаются выжить несчастных мыкающихся дачников-пенсионеров и торгашей с того района.

Цитата:
Горожанин_kst:
ам еще, после упразднения отделения Казпочты в микрорайонах,

Отделение в 9-ке закрывали, сейчас ремонт в нём идет, сказали, что опять будет почта.
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§ alex_60
Улица Чкалова и мини-рынок! Или уже не мини?!
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4249
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.08.19 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
делают улицу без деревьев и газонов, зато с асфальтом и брусчаткой. шаг в сторону у них не предусмотрен


уверен на все сто процентов в этом.
что до бордюра в плане есть, что за ним пофигу.
свалка там у них по "плану"
уже не смешно даже.
залитые подвалы домов на Майлина после ремонта улицы,
дороги которые или выше или ниже на полметра
к существующим подьездам к домам.
та же изувеченная Абая.
так и здесь будет.
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* Горожанин_kst
Улица Чкалова и мини-рынок! Или уже не мини?!
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1396
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 02.08.19 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Блин, супермаркет посылок, как в КЖБИ, удобнее, очередей нет. А вот добираться туда "рукалицо"
У нас на микрорайонах отделение близко, и с парковкой нет проблем, но мелкое оно.
Вот ведь засада
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§ yudjin
Улица Чкалова и мини-рынок! Или уже не мини?!
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6027
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.08.19 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
та же изувеченная Абая. так и здесь будет.

И ведь, что самое печальное, что многое за что берутся новые тендерные освоители бюджета получается либо похабно, либо не лучше прежнего, а местами вообще отвратительно, что тут же требует переделки или доработки. Я бы сравнил последние ремонты с тем, если бы дома клеили дорогие и красивые обои с помощью топора и рубанка.
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* Горожанин_kst
Улица Чкалова и мини-рынок! Или уже не мини?!
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1396
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 02.08.19 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Хуже чем наш отрезок Чкалова, в микрорайонах, уже только просека в лесу.
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