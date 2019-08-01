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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Пользователи)
Сообщений: 16978
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.08.19 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ты их где, не в аптеке покупал?

Не, в магазине. 450 гр. - стоят 1.39... :lol: ;-)
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Пользователи)
Сообщений: 16978
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.08.19 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
они у нас дороже мяса.

У нас тоже, дороже - свинины
и курицы... :lol: :oops:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Пользователи)
Сообщений: 16978
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.08.19 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Иногда бывает и польза,когда лишают ПП.

Приходил ко мне мужик, местный и посоветовал,
кронировать - виноград. Что я и сделал. Почти
полный мешок веток и листьев - срезал.
Влаги больше будут ягоды - получать.
Это только в одном месте... :-o :oops:
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3977
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 01.08.19 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гы-гы-гы
Это за что Дракошу так
За дело или по пьяне буянил :lol:
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3318
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.08.19 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
За дело или по пьяне буянил

Да Лилли за дело, он и сам признался, что мама ещё говорила, нельзя песком бросаться в чужой песочнице :-P :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4249
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.08.19 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рекламировал уцененные товары, а реклама тут запрещена.за что и пострадал.

[Исправлено: alex_60, 01.08.2019 - 22:21]
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4249
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.08.19 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Про деревню забыли.
Дракон зеленый презеленый.
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3318
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.08.19 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Дракон зеленый презеленый.

К понедельнику оживёт! ;-)
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Пользователи)
Сообщений: 16978
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.08.19 - 00:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Дракон зеленый презеленый.

Рождённые 06.06.1952 года,по гороскопу-
Чёрный Дракон. Смотри - аватарку.
Я понимаю, у ребят, работы - много... :oops: :-P
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


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Сообщений: 6510
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.08.19 - 07:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:Комментарий проходит проверку.

Надо было Алексу чемодан с кнопкой передать...на время.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4249
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.08.19 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Влаги больше будут ягоды - получать.


ну для виноделия это не совсем хорошо.

[Исправлено: alex_60, 02.08.2019 - 10:58]
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Пользователи)
Сообщений: 16978
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.08.19 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ну для виноделия это не совсем хорошо.

Он,наверное, не подумал, что я буду -
вино делать... :lol: :oops:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Пользователи)
Сообщений: 16978
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.08.19 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Надо было Алексу чемодан с кнопкой передать...на время.

Он бы - не взял. Ещё двух охранников - кормить... :lol: :oops: :-o
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4249
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.08.19 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Приходил ко мне мужик, местный и посоветовал,


нанеси ответный визит вежливости.
выбери дерево где листьев побольше и повыше ,
и посоветуй ему его кронировать.
фото образцов кронирования возьми здесь на форуме.
скажи последние разработки из нешинал географик.
потом быстро сматывай удочки, уезжай к брату на время..
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Пользователи)
Сообщений: 16978
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.08.19 - 11:52
Комментарий проходит проверку.
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Ответить Новый топик
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