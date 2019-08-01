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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2524
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.08.19 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждый раз хочется им сказать большое человеческое спасибо ))
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3318
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.08.19 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Каждый раз хочется им сказать большое человеческое спасибо ))

Скажешь ещё, сначала 30-ть "зелёных" кометов набери. Потом всё скажешь 8-)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2524
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.08.19 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Благодарности сразу пропускают, без модерации ))
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2524
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.08.19 - 00:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пару лет назад говоря о цифровизации Назарбаев попросил привлечь специалистов, работающих зарубежом. Два года прошло, а до сих пор страшно, ведь слишком ретивые исполнители могут неправильно истолковать этот призыв :lol:
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6510
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.08.19 - 06:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Это была хохма

Да нет, это была не хохма, а реальный опрос Леванда-центра.
Медуза по своему запостила.
Цитата:
Серый волк:
В любом случае рад, что вы стали искать инфо

Хочу ещё раз тебе повторить, что в отличии от ВАС, я любую инфу читаю и давненько. А не только ту,которая у ВАС считается позитивной и правильной. Оно ж у вас как - кто не вами, тот по определению против ВАС. Плюрализм мнений не приемлется. Партия казала надо, комсомол ответил есть..ничоу не напоминает?
:lol:
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6510
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.08.19 - 06:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Спасибо десятку девок на митинге в Москве

Вотаночто, так это благодаря им оказывается начали пожары в Сибири тушить.
А волонтерить туды из энтих девок никто не поехал?
И вообще из оппов кто оказал посильное содействие в тушение пожаров?
Аль какую помощь после тех же наводнений в Тулуне и рядом?
Дождь денежкой якой поделился или Леша с донатов? :lol:
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6510
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.08.19 - 06:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А тут СК РФ троллит Дошдь.



[Исправлено: Обликоморале, 02.08.2019 - 06:57]
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6510
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.08.19 - 06:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и всех причастных с праздником !!!
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