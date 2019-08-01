Цитата: Серый волк:

Это была хохма

Да нет, это была не хохма, а реальный опрос Леванда-центра.

Медуза по своему запостила.

Цитата: Серый волк:

В любом случае рад, что вы стали искать инфо

Хочу ещё раз тебе повторить, что в отличии от ВАС, я любую инфу читаю и давненько. А не только ту,которая у ВАС считается позитивной и правильной. Оно ж у вас как - кто не вами, тот по определению против ВАС. Плюрализм мнений не приемлется. Партия казала надо, комсомол ответил есть..ничоу не напоминает?

