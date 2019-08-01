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≡ Ольга КОЛОКОЛОВА: Бороздят просторы Вселенной		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ольга КОЛОКОЛОВА: Бороздят просторы Вселенной
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36350
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.08.19 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В то время, когда наши космические корабли... Ну, не наши, конечно, но, во-первых, все-таки бороздят, а во-вторых, и мы заточены все на цифровизацию, компьютеризацию и прочий прогресс как и положено в двадцатке сильнейших и стремящихся к ним.
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§ Гога
Ольга КОЛОКОЛОВА: Бороздят просторы Вселенной
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1026
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 01.08.19 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
maxsaf
В ПРИНЦИПЕ все ясно ,но тонкостей не знаю .Пою - что вижу . Факт - оптоволокно у меня было протянуто в квартиру,до роутера(все бесплатно).До квартиры !!
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§ maxsaf
Ольга КОЛОКОЛОВА: Бороздят просторы Вселенной
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2524
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.08.19 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
До квартиры !!

Я это понял. Повторюсь, это уже не последний писк. Цифровизация развивается очень быстро.)))
Профайл
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