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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Пользователи)
Сообщений: 16974
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.08.19 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ты их где, не в аптеке покупал?

Не, в магазине. 450 гр. - стоят 1.39... :lol: ;-)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Пользователи)
Сообщений: 16974
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.08.19 - 20:45
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Пользователи)
Сообщений: 16974
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.08.19 - 21:48
Комментарий проходит проверку.
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3977
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 01.08.19 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гы-гы-гы
Это за что Дракошу так
За дело или по пьяне буянил :lol:
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3318
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.08.19 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
За дело или по пьяне буянил

Да Лилли за дело, он и сам признался, что мама ещё говорила, нельзя песком бросаться в чужой песочнице :-P :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4240
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.08.19 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рекламировал уцененные товары, а реклама тут запрещена.за что и пострадал.

[Исправлено: alex_60, 01.08.2019 - 22:21]
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4240
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.08.19 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Про деревню забыли.
Дракон зеленый презеленый.
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3318
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.08.19 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Дракон зеленый презеленый.

К понедельнику оживёт! ;-)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Пользователи)
Сообщений: 16974
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.08.19 - 00:09
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