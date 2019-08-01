elektron Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #1685





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3318

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:19 Цитата: kbkz1980:

За дело или по пьяне буянил

Да Лилли за дело, он и сам признался, что мама ещё говорила, нельзя песком бросаться в чужой песочнице