NG.kz Ольга КОЛОКОЛОВА: Бороздят просторы Вселенной



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 36350

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 09:25 В то время, когда наши космические корабли... Ну, не наши, конечно, но, во-первых, все-таки бороздят, а во-вторых, и мы заточены все на цифровизацию, компьютеризацию и прочий прогресс как и положено в двадцатке сильнейших и стремящихся к ним.

Читать новость



