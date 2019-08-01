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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6504
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.08.19 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Спецом для Серого.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6504
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.08.19 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Куда Россия катится? :lol: :lol: :lol:
Альбац тихо плачет в жилетку Венидиктова.

[Исправлено: Обликоморале, 01.08.2019 - 17:01]
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§ Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10492
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 01.08.19 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это была хохма, чтоб весьма ценящий юмор интеллектуальный посетитель Медузы посмеялся в обеденный перерыв на рабочем месте и перепостил это в виде демотиватора или фотожаб. ;-)
https://meduza.io/
Хотя если спрашивать у бабушек 80+ с деревнюшек тамбовской области... :lol:
В любом случае рад, что вы стали искать инфо на позитивных ресурсах, и ваш лексикон оброс медузой, дождем и веником. Скоро вы изменитесь, причем сильно и заметно. :lol:
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§ Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10492
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 01.08.19 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Спецом для Серого.

Да в курсе я. Ржем коллективно.
Два дня назад туда армию послали с пожаром сражаться.
Спасибо десятку девок на митинге в Москве, когда они омоновцам скандировали валите в Сибирь тушить пожары.
Эфир 400 тыс человек смотрело и наверняка в обгадившемся кремле.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3318
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.08.19 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
А ведь Козлов вас предупреждал..остановитесь- не ведитесь.

Да ладно, главное все живы! ;-)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2524
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.08.19 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где алекс 60 прохлаждался, пока Гагарина у бандитов отбивали? :-)
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2231
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 01.08.19 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Из этой пятёрки отдам предпочтение Норкину и Познеру. И хотелось бы напомнить слова Соловьёва, сказанные им на очередном выступлении году так эдак в десятом, про Крым. Но потом он быстренько переобулся. Как и переобулся со своими словами о смерти свободы слова на митинге в защиту НТВ, когда его Газпром отжимали у Гусинского. Где он обвинял персонально Путина. Человек вообще такая скотина, что переступает через свои принципы, когда очень кушать хочется. Почему-то в то время, когда душили свободу слова, не уехал покупать виллу на озере Комо. Ну да Бог ему судья. А про Скабееву вообще ничего не хочется говорить, кроме того, что подстилка. Ну а Малахов - ну как его можно принимать за серьёзного журналиста?! Клоун!
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4240
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.08.19 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
прохлаждался


Не ввязываться иногда сложнее.
А свое мнение я выразил в первом посте ветки, и еще потом раза три на первых страницах.

[Исправлено: alex_60, 01.08.2019 - 20:46]
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Пользователи)
Сообщений: 16974
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.08.19 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Не ввязываться иногда сложнее.

Тут, Алекс, я с тобой согласен на 100%... :lol: :-o
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2524
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.08.19 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
первом посте ветки, и еще потом раза три

Это почти как в отпуск сьездить )))
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4240
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.08.19 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Кто-то же должен был остаться в живых.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2524
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.08.19 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Кто-то же должен был остаться в живых.

Добивать лежачих? )))
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4240
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.08.19 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Я на тот момент раненый был, так что меня точно можно было добить.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2524
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.08.19 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В соседней ветке обсуждаем цифровизацию в Канаде, которой я занимаюсь в том числе и из-за курчавых, абаек и им подобных. Ну не могу я спокойно мимо их каментов пройти ))
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3318
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.08.19 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Терпи! 8-)
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