Ваш земляк Флуд и оффтопик (часть 4) #1387





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Регистрация: 17.12.09 (Пользователи) Отправлено: - 19:58 Цитата: Обликоморале:



Из этой пятёрки отдам предпочтение Норкину и Познеру. И хотелось бы напомнить слова Соловьёва, сказанные им на очередном выступлении году так эдак в десятом, про Крым. Но потом он быстренько переобулся. Как и переобулся со своими словами о смерти свободы слова на митинге в защиту НТВ, когда его Газпром отжимали у Гусинского. Где он обвинял персонально Путина. Человек вообще такая скотина, что переступает через свои принципы, когда очень кушать хочется. Почему-то в то время, когда душили свободу слова, не уехал покупать виллу на озере Комо. Ну да Бог ему судья. А про Скабееву вообще ничего не хочется говорить, кроме того, что подстилка. Ну а Малахов - ну как его можно принимать за серьёзного журналиста?! Клоун!