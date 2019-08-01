Цитата: drakon: А я то - думал, какие мы - крутые. А оказывается вон оно то - как...

У знакомых и родственников видел максимум DSL 50 (это 50 вниз и 10 вверх) за 35 евриков в месяц, можно конечно и пошустрее DSL 250 (250 на 40) но это уже 50 евриков в месяц, дороговато даже для немцев и не везде есть возможность. Для сравнения у нас от билайна 50/50 или 100/100 заметьте в обе стороны, а у телекома так и подавно по оптике до 1 гигабита предлагают.