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≡ Ольга КОЛОКОЛОВА: Бороздят просторы Вселенной		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ольга КОЛОКОЛОВА: Бороздят просторы Вселенной
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36350
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.08.19 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В то время, когда наши космические корабли... Ну, не наши, конечно, но, во-первых, все-таки бороздят, а во-вторых, и мы заточены все на цифровизацию, компьютеризацию и прочий прогресс как и положено в двадцатке сильнейших и стремящихся к ним.
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§ elektron
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Бороздят просторы Вселенной
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3318
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.08.19 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Еще ни одного места не видел, где кредитки не принимают

Ну так и не удивительно, сколько тебе кредиток нужно, что бы выгодно что либо купить в одном, а что то другое в другом магазине? Весь кошелёк небось кредитками забит. Вообще всё запущено! :-o :lol: Да и ЦОН за справками не ходишь наверное? ;-) 8-)
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§ maxsaf
Ольга КОЛОКОЛОВА: Бороздят просторы Вселенной
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2524
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.08.19 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну так и не удивительно, сколько тебе кредиток нужно, что бы выгодно что либо купить в одном, а что то другое в другом магазине? Весь кошелёк небось кредитками забит. Вообще всё запущено! Да и ЦОН за справками не ходишь наверное?

Издеваетесь? ))у меня одна единственная кредитка. Зачем мне что-то еще - не понимаю
Пс. За справками не хожу - верят на слово ))
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§ maxsaf
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Бороздят просторы Вселенной
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2524
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.08.19 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Я так скажу - Казахстан "красаучег" в отношении скорости интернета по сравнению с хваленной Германией

В Германии бывал только проездом, личным опытом, не с википедий, поделиться не могу. Но в Канаде мы проводим отдельное волокно в каждый дом (на одного хозяина, не многоэтажка) отдельное оптоволокно прям из датацентра. Без делителей и разветвителей. 8-) втыкаем в одногигабитный трансивер с обоих сторон. Если кому то не хватает (!) Вытаскиваем одногигабитный трансивер, вставляем на 10 гигабит. Занимает 5 минут с каждой стороны. :-P
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§ drakon
Ольга КОЛОКОЛОВА: Бороздят просторы Вселенной
drakon


(Пользователи)
Сообщений: 16974
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.08.19 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
! Я так скажу - Казахстан "красаучег" в отношении скорости интернета по сравнению с хваленной Германией,

Цитата:
peshexod:
А страшную историю могу про Германию рассказать: У меня в аптеке не приняли Мастер карту!

А я то - думал, какие мы - крутые. А оказывается вон оно то - как... :lol: :-o
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§ Гога
Ольга КОЛОКОЛОВА: Бороздят просторы Вселенной
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1026
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 01.08.19 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
maxsaf
Так у меня в Кустанае ещё в 2015 году оптиковолокно прям до квартиры протянули от *Билайн*?!?
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§ maxsaf
Ольга КОЛОКОЛОВА: Бороздят просторы Вселенной
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2524
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.08.19 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
прям до

Прям до - уже никому не интересно. Вы мне про ваше "прям от" расскажите ))
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§ Гога
Ольга КОЛОКОЛОВА: Бороздят просторы Вселенной
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1026
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 01.08.19 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
maxsaf
Не грубите .Факт есть факт .Что ещё вам не понятно ??И про что надо рассказать ? Тут вообще не понял ?!?
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§ elektron
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Бороздят просторы Вселенной
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3318
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.08.19 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
И про что надо рассказать ? Тут вообще не понял ?!?

ну про ЦОН, получения справок и пр. что цифровизации касается.
У меня тоже оптоволокно до 400 МБит/с, но тариф на 50 МБит/с, дешевле и зватает выше крыши. Зачем платить больше, когда результат тот же? :lol:
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§ Гога
Ольга КОЛОКОЛОВА: Бороздят просторы Вселенной
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1026
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 01.08.19 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да никаких проблем ни с ЦОНом , ни теперь с МФЦ не было .Все в срок , а то и раньше , культурно и вежливо .А волокно в 2015 пришли и сами поменяли, правда ,я перепутал - *Казахтелеком*был. У меня простой был интернет , а они предложили замену .И все бесплатно .
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§ peshexod
Ольга КОЛОКОЛОВА: Бороздят просторы Вселенной
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3397
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 01.08.19 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon: А я то - думал, какие мы - крутые. А оказывается вон оно то - как...

У знакомых и родственников видел максимум DSL 50 (это 50 вниз и 10 вверх) за 35 евриков в месяц, можно конечно и пошустрее DSL 250 (250 на 40) но это уже 50 евриков в месяц, дороговато даже для немцев и не везде есть возможность. Для сравнения у нас от билайна 50/50 или 100/100 заметьте в обе стороны, а у телекома так и подавно по оптике до 1 гигабита предлагают.
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§ maxsaf
Ольга КОЛОКОЛОВА: Бороздят просторы Вселенной
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2524
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.08.19 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Что ещё вам не понятно ??

Мне то как раз все понятно.
Цитата:
Гога:
Тут вообще не понял ?!?

А вот вам не все.
Обьясняю
Наше волокно идет прямиком, не прерываясь, сразу в датацентр. А ваше - до подьезда. А дальше одному пчелайну известно, что там, может быть одно волокно на все здание, или на несколько зданий, или на весь микрорайон, а уж потом в датацентр. Улавливаете разницу?
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§ peshexod
Ольга КОЛОКОЛОВА: Бороздят просторы Вселенной
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3397
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 01.08.19 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У билайна не оптика, у него провода и разделители стоят, но в принципе мне хватает за глаза 100/100.
До этого был телеком оптика тоже 100/100 у них индивидуальный кабель (стекло), перешел потому что у билайна дешевле.
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§ peshexod
Ольга КОЛОКОЛОВА: Бороздят просторы Вселенной
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3397
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 01.08.19 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
втыкаем в одногигабитный трансивер с обоих сторон. Если кому то не хватает (!) Вытаскиваем одногигабитный трансивер, вставляем на 10 гигабит

кучеряво! и сколько стоят такие скоростя?
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§ Victor Yang
Ольга КОЛОКОЛОВА: Бороздят просторы Вселенной
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11768
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.08.19 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я так понимаю, тут как повезёт (вернее, не повезёт) - в основном, всё нормально, но если не повезло и во время обращения все "зависло" - тут уж не повезло.
Наблюдал ситуацию в маленьком отделении связи. Суббота, 9 утра, только открылось. Я за посылкой, передо мной два пенсионера оплачивают коммуналку. Вот первый говорит - мне за газ, адрес такой-то. Парень в комп смотрит и понимает что попал. Говорит - к сожалению, с оператором нет связи - не принимает платежи. За остальное принять могу, а за газ - нет. Естественно, пенсионер этого не понимает (если бы понимал - платил бы онлайн) и начинает конфликт с парнем.
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§ elektron
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Бороздят просторы Вселенной
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3318
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.08.19 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
в основном, всё нормально, но если не повезло и во время обращения все "зависло" - тут уж не повезло.

Так а проблема то в чём? Главное именно её и решить. ПК, Оптоволокно или провайдер, а может и прокладка между стулом и монитором. Главное решить проблему и правильно. :lol:
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