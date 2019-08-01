Цитата: elektron:

Ну так и не удивительно, сколько тебе кредиток нужно, что бы выгодно что либо купить в одном, а что то другое в другом магазине? Весь кошелёк небось кредитками забит. Вообще всё запущено! Да и ЦОН за справками не ходишь наверное?

Издеваетесь? ))у меня одна единственная кредитка. Зачем мне что-то еще - не понимаю

Пс. За справками не хожу - верят на слово ))