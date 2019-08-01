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≡ Ольга КОЛОКОЛОВА: Бороздят просторы Вселенной		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ольга КОЛОКОЛОВА: Бороздят просторы Вселенной
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36349
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.08.19 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В то время, когда наши космические корабли... Ну, не наши, конечно, но, во-первых, все-таки бороздят, а во-вторых, и мы заточены все на цифровизацию, компьютеризацию и прочий прогресс как и положено в двадцатке сильнейших и стремящихся к ним.
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§ elektron
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Бороздят просторы Вселенной
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3310
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.08.19 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Еще ни одного места не видел, где кредитки не принимают

Ну так и не удивительно, сколько тебе кредиток нужно, что бы выгодно что либо купить в одном, а что то другое в другом магазине? Весь кошелёк небось кредитками забит. Вообще всё запущено! :-o :lol: Да и ЦОН за справками не ходишь наверное? ;-) 8-)
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§ maxsaf
Ольга КОЛОКОЛОВА: Бороздят просторы Вселенной
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2515
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.08.19 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну так и не удивительно, сколько тебе кредиток нужно, что бы выгодно что либо купить в одном, а что то другое в другом магазине? Весь кошелёк небось кредитками забит. Вообще всё запущено! Да и ЦОН за справками не ходишь наверное?

Издеваетесь? ))у меня одна единственная кредитка. Зачем мне что-то еще - не понимаю
Пс. За справками не хожу - верят на слово ))
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§ maxsaf
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Бороздят просторы Вселенной
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2515
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.08.19 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Я так скажу - Казахстан "красаучег" в отношении скорости интернета по сравнению с хваленной Германией

В Германии бывал только проездом, личным опытом, не с википедий, поделиться не могу. Но в Канаде мы проводим отдельное волокно в каждый дом (на одного хозяина, не многоэтажка) отдельное оптоволокно прям из датацентра. Без делителей и разветвителей. 8-) втыкаем в одногигабитный трансивер с обоих сторон. Если кому то не хватает (!) Вытаскиваем одногигабитный трансивер, вставляем на 10 гигабит. Занимает 5 минут с каждой стороны. :-P
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