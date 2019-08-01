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≡ Улица Чкалова и мини-рынок! Или уже не мини?!		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Улица Чкалова и мини-рынок! Или уже не мини?!
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36349
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.08.19 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С уважением относимся к торговле дачными продуктами, но хотелось бы обратить внимание на огромный рынок между домами и вдоль пешеходных тротуаров по адресам Чкалова, 9, Чкалова, 7. Также он располагается во дворах этих же указанных домов и с торцов домов на месте парковки автомобилей.
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* zloy kyrgyz
Re: Улица Чкалова и мини-рынок! Или уже не мини?!
zloy kyrgyz


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Сообщений: 54
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 01.08.19 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А есть точный список из этих недовольных сколько имено среди них жильцов и сколько продавцов а главное хозяев близлижайших магазинов?
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§ Козлов я
Re: Улица Чкалова и мини-рынок! Или уже не мини?!
Козлов я


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Сообщений: 346
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 01.08.19 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А мне этот рынок нравится. Он работает для людей, а не для сотрудников близлежащих магазинов. Да и ностальгируешь,когда ходишь по его рядам. И каким машинам он мешает? Там все лето ремонт улицы.
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§ Сыкымы
Re: Улица Чкалова и мини-рынок! Или уже не мини?!
Сыкымы


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Сообщений: 946
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 01.08.19 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
овощей и фруктов, не имеющих отношения к дачной деятельности.

По Зелёному рынку соскучились? Уберут мини-рынок - туда будете за плодово-овощной продукцией ездить. И где на этом мини-рынке сырые мясо и рыбу продают? Каждый день там на работу/с работы прохожу. Чё свистеть-то?
Всё-то вам места мало. Как Чкалова распахали - так вы и разнылись. Ну уж кто мешает движению пешеходов - так это водятлы, гоняющие теперь по двору Маяковского,110 Чкалова,7 и Чкалова,9
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§ alex_60
Re: Улица Чкалова и мини-рынок! Или уже не мини?!
alex_60


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Сообщений: 4236
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.08.19 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кони, люди. Все проблемы, какие есть в мире, автор свалил в кучу.
Пытаясь доказать что этот "гигантский" рынок надо ликвидировать или затащить во двор.
Почему-уже сказали тут.
Я там не живу, но бываю иногда.
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