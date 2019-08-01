Сыкымы Re: Улица Чкалова и мини-рынок! Или уже не мини?! #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 946

Регистрация: 26.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:51 Цитата: овощей и фруктов, не имеющих отношения к дачной деятельности.

По Зелёному рынку соскучились? Уберут мини-рынок - туда будете за плодово-овощной продукцией ездить. И где на этом мини-рынке сырые мясо и рыбу продают? Каждый день там на работу/с работы прохожу. Чё свистеть-то?

Всё-то вам места мало. Как Чкалова распахали - так вы и разнылись. Ну уж кто мешает движению пешеходов - так это водятлы, гоняющие теперь по двору Маяковского,110 Чкалова,7 и Чкалова,9