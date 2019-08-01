abaika95 Re: На что идут казахстанцы для покупки дешевых иномарок в... #2





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Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 17:54 Цитата: Самые популярные авто, ввозимые казахстанцами из Армении...

Ну да ага щас прям, самые популярные авто на Казахских дорогах это четырки и приоры с регионом 174, водители данных авто вместе с машиной купили бесстрашие и отвагу, потому-что ничем не объяснить их пируэты на трассах.