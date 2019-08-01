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§ Ольга Колоколова
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2333
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 01.08.19 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ну и что? Сменил?... :lol: :oops:
Нет, представляете)?. Но обещает. Еще одно сообщение со старой аватаркой - и регистрации больше не будет
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§ maxsaf
Ваши вопросы редакции и сообществу
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2515
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.08.19 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас новенький vkusi86, давайте всем сообществом дружно поприветствуем. Надеюсь это не очередной боец невидимого фронта )).
Редакция мой вопрос уже почти неделю игнорит

[Исправлено: maxsaf, 01.08.2019 - 20:24]
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§ maxsaf
Ваши вопросы редакции и сообществу
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2515
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.08.19 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
20754 он по счету. так, к слову
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§ abaika95
Ваши вопросы редакции и сообществу
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 125
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.08.19 - 20:32
Комментарий проходит проверку.
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