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§ NG.kz
На что идут казахстанцы для покупки дешевых иномарок в Армении
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36348
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.08.19 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В правительстве рассказали о проблеме, которую создают "армянские" номера на дорогах Казахстана. Казахстанцы для покупки автомобилей из США временно меняют гражданство на армянское и привозят авто в Казахстан.
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§ Гога
Re: На что идут казахстанцы для покупки дешевых иномарок в...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1022
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 01.08.19 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Полицейские не могут привлечь к ответственности таких водителей. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35682
- Резонный вопрос - почему не могут Они что - неприкосновенные ?? Или министр лукавит ? Или министр юридически неграмотен ??
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