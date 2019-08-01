/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В едином дружном нур-порыве		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
В едином дружном нур-порыве
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36348
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.08.19 - 03:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общественные слушания по переименованию ул. Гагарина в пр. Нурсултана Назарбаева, а ул. Гвардейской - в ул. Юрия Гагарина состоялись в акимате Костаная в понедельник, 29 июля. Обсуждение выдалось бурным, но столь дружным и единогласным, что в какой-то момент организаторы пытались его прекратить - настолько очевидно было мнение большинства собравшихся. Против переименования выступил лишь один участник, но его слова сопровождались шиканьем и даже критикой. В то время как сплошной «одобрямс» тонул в несмолкаемых аплодисментах...
Читать статью

§ Серый волк
Re: В едином дружном нур-порыве
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10490
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 01.08.19 - 15:50
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ Серый волк
Re: В едином дружном нур-порыве
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10490
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 01.08.19 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
zloy kyrgyz: Аркадий Семенович Денисов мой кумир... кратко, четко, локанично



(Историческое фото имеющее культурную ценность)

Поцеловать на голосовании можно тут: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=38184&forumid=2
Профайл

§ abaika95
Re: В едином дружном нур-порыве
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 122
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.08.19 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Поцеловать на голосовании можно тут

Так там нет кандидатуры Денисова, Серый в чем причина?
Профайл

§ zloy kyrgyz
Re: В едином дружном нур-порыве
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 52
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 01.08.19 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да что вы к Аркадию Семеновичу пристали тут, человек высказал свою позицию, она может быть кому то не по нраву, но в общем то итоге человек отлетавший тысячи часов в небе во благо государства и отбегавший тысячи километров на земле для популяризации здорового образа жизни-достоин уважения! Настоящий сын своего народа, патриот своей страны!
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 83, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 83
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 164
Пользователей: 2
Всего: 166

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх