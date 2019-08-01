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Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 03:09 Общественные слушания по переименованию ул. Гагарина в пр. Нурсултана Назарбаева, а ул. Гвардейской - в ул. Юрия Гагарина состоялись в акимате Костаная в понедельник, 29 июля. Обсуждение выдалось бурным, но столь дружным и единогласным, что в какой-то момент организаторы пытались его прекратить - настолько очевидно было мнение большинства собравшихся. Против переименования выступил лишь один участник, но его слова сопровождались шиканьем и даже критикой. В то время как сплошной «одобрямс» тонул в несмолкаемых аплодисментах...

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