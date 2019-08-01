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≡ Ольга КОЛОКОЛОВА: Бороздят просторы Вселенной		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ольга КОЛОКОЛОВА: Бороздят просторы Вселенной
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36348
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.08.19 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В то время, когда наши космические корабли... Ну, не наши, конечно, но, во-первых, все-таки бороздят, а во-вторых, и мы заточены все на цифровизацию, компьютеризацию и прочий прогресс как и положено в двадцатке сильнейших и стремящихся к ним.
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§ Козлов я
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Бороздят просторы Вселенной
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 345
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 01.08.19 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Анекдот про цифрофизацию.
Марь Иванна затаскивает в класс первоклашкам компьютер.
-Дети,сколько здесь компьютеров?
-(хором) Одииин!
Она затаскивает еще два.
-А теперь сколько?
-Триии!
Вытаскивает один комп из класса.
-А теперь?
-Дваааа!
Вытирает пот со лба:- Раньше с яблоками было легче!
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§ peshexod
Ольга КОЛОКОЛОВА: Бороздят просторы Вселенной
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3393
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 01.08.19 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
если мозгами не доросли или мошной отощали, и просто вернуться к нормальной старой бумажной практике?
Пожалуйста не надо! Я почувствовал себя буквально счастливым человеком, когда первый раз обратился в ЦОН, потом и налоговую оцифровали так я вообще был в шоке! Ведь как раньше было, в налоговую только на коленках и задом вперёд, а теперь красота, номерок взял, бумажку заполнил и в окошко, через отмеренное время забрал. А последние несколько лет так и вообще не хожу, отчетность в кабинете налогоплательщика, налоги через приложение - красотень!

Да, бывает такое, "кое где и кое кто" не дорабатывают. А причина на мой взгляд всё та же! Выделяют деньги, отдают подрят, а контролировать и спрашивать никто не может или не хочет по причине природной лени или по причине "тесного" знакомства заказчика с подрядчиком. Возьмите хоть историю с очередями в садики, смешно было наблюдать как тупят и отмазываются.
Проблема кадровая, создать качественный ресурс и обслуживать, а затем научить пользоваться всеми чудесами.
Проблема техническая, далеко не всегда достаточно мощностей серверов и выделенных скоростей интернета.
Новая проблема, постоянные попытки контролировать весь трафик в стране тоже мешает свободному датаобмену.

Всё в мире относительно! Я так скажу - Казахстан "красаучег" в отношении скорости интернета по сравнению с хваленной Германией, там до сих пор старый ADSL в большинстве, а в сравнении с Россией по оказанию электронных услуг мы однозначно чемпионы.
Так что пожалуйста не надо бумаги.

[Исправлено: peshexod, 01.08.2019 - 13:05]
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§ Ольга Колоколова
Ольга КОЛОКОЛОВА: Бороздят просторы Вселенной
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2333
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 01.08.19 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Так что пожалуйста не надо бумаги.
Конечно не надо! Кому нужна бумага вместо цифры). Но если цифры не-ту-сплошь-и-ряд-ом, то чего ж людям неделями ждать? Или делайте цифру по уму, или подпирайте ее бумагой, когда косячит. Иначе - бардак.
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§ Кушмурунец23
Ольга КОЛОКОЛОВА: Бороздят просторы Вселенной
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 277
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 01.08.19 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Я так скажу - Казахстан "красаучег" в отношении скорости интернета по сравнению с хваленной Германией, там до сих пор старый ADSL в большинстве, а в сравнении с Россией по оказанию электронных услуг мы однозначно чемпионы. Так что пожалуйста не надо бумаги.

Мне за последнее время. лично дважды по серьезному приходилось сталкиваться с "красаучегами" от цифровизации в Казахстане.
Первый, когда даже через "НГ" обращался помочь с документами для "Кушмурунская баба Маша" . Почти год и баба Маша умерла так и не увидев своего удостоверения и пенсии. А вместе с документами, она так и не увидела мед работника. Хотя даже аким области взял дело на контроль и Нуротан :lol:
Второй случай с марта этого года и по сей день: Обратились юридическая компания из г.Омск помочь в получении обычной справки о рождении нашей бывшей Кушмурунки. Она трагически погибла и нужна очень срочно справка. Не свидетельство о рождении а простая заверенная справка, что такая то родилась день месяц и год в городе Кушмурун, ну и родители. Написал город, потому как в начале 50-х Кушмурун был городом, потом п.г.т. а сейчас просто поселок типа села. Прислали мне доверенность на всякий случай. В общем все что надо. Но местный ЦОН к сожалению оказался не способным напрямую сделать такую справку. Появились разные варианты и я решил обратиться на прямую в архив Аулиекольского района. Позвонил и получил ответ, почему россияне не обращаются официально?
Но Россияне сказали что это долго а времени нет ждать. На что он мне "выдал" да, что вы говорите, мы в Казахстане давно оцифрованы и все происходит быстро и .д. и т.п. В общем, нам пришлось обратиться к акиму Аулиекольского района Кисикову. Который быстро с реагировал и уже через неделю в Омск пришла нужная им справка из архива. Этот было в июне. Вроде ведь хеппи энд? А нет, нет уважаемые. Справка то пришла, но с "небольшой" ошибкой, просто "обычная" небрежность. Сегодня 1 августа а дело стоит на месте из за этой справки! Больше 4-х месяцев. А ведь там судьбы людей,человек трагически погиб, семья дети внуки...
Вот такие "красаучеги". Вот такая Казахстанская цЫфровизацЫя" У нас в Казахстане все чаще сидят родственники а не умные специалисты. А с родственников же не спросишь, их не заставишь работать как следует. Правильно, же?
Лично я как предприниматель постоянно пользуюсь услугами цифровой налоговой отчетностью, всеми сервисами налогового кабинета и егов. Также как во многих делах использую интернет банкинг и т.д. и т.п. И это все здорово, но...
Факты есть факты и от правды не убежишь!

[Исправлено: Кушмурунец23, 01.08.2019 - 15:48]
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§ Обликоморале
Ольга КОЛОКОЛОВА: Бороздят просторы Вселенной
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6504
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.08.19 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
бардак

Не сразу Москва строилась.
И что, что по "цифре" мы и вправду Россию обогнали.
Вот у них с этим точно бардак. Наш опосля мелким казусом покажется.
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§ Обликоморале
Ольга КОЛОКОЛОВА: Бороздят просторы Вселенной
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6504
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.08.19 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Щас нарвусь...
Цитата:
Ольга Колоколова:
Или делайте цифру по уму

Или сделайте сайт-форум по уму или оставайтесь в бумажной версии
:lol:
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§ Ольга Колоколова
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Бороздят просторы Вселенной
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2333
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 01.08.19 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
И что, что по "цифре" мы и вправду Россию обогнали.
Щас нарвусь): а еще мы обогнали Зимбабве (надеюсь) и Кирибати (вероятно). Россию - не уверена, но в этом плане навряд ли соседи могут служить прям вот образцом для подражания. А что касается этого:
Цитата:
Или сделайте сайт-форум по уму или оставайтесь в бумажной версии
, то, боюсь, логику в институте плохо учили. Быть на нашем сайте или нет - решать вам и абсолютно добровольно.Что, очевидно, вы и делаете. А вот получать или нет справки и документы - тут за человека государство решает. Нет выбора. И нет альтернативы.
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§ Обликоморале
Ольга КОЛОКОЛОВА: Бороздят просторы Вселенной
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6504
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.08.19 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
мы обогнали Зимбабве (надеюсь) и Кирибати (вероятно)

Не знаю не был.
Цитата:
Ольга Колоколова:

Какое гос-во, такая и газета? Логично.?
И да, альтернативы НГ и выбора форума в городе так же нету.
Хотя из всего мною сказанного, ключевое было про Москву.
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§ Серый волк
Ольга КОЛОКОЛОВА: Бороздят просторы Вселенной
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10490
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 01.08.19 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале: И что, что по "цифре" мы и вправду Россию обогнали. Вот у них с этим точно бардак. Наш опосля мелким казусом покажется.

Обликоморале, ты конечно удивишься, но местами есть очень общее.
Вчера приехал из тверской области коллега. Собирал справки. (райцентр Кимры Тверской области) Зашел в одно здание, все пьют чай и ходят с кружками. Смотрят че типа пришел. Справку, ждите. Попили, покурили, открыли паука на компе - чего вам. А это в другое здание. Нашел здание. Технический перерыв 15 мин. Закрыто, никого нет. Через 25 мин. на стук открыли, ходят с стаканами пьют чай, ну надо же после перерыва чай попить отдохнуть от перерыва.
Объясняет. А у нас нет сейчас такой-то, только она может.
Я говорит из Москвы приехал за этими бумажками. Недовольное шевеление, попросили подождать в коридоре. Слышны были звонки. Наконец с горем пополам сделали и отдали. Это гос. бюрократия. Она так работает там, где неподотчетна налогоплатильщику.
В Германии, Финляндии, Италии, Испании, Британии, Норвении, Швеции... и целой куче стран с этим нет проблем и представить себе неаозможно такую картину. (при том, что в министерствах Германии штаты в 40 раз меньше чем в РФ там работает все ведомственное как часовой механизм, с деловой репутацией швейцарского) Там где власть развращена и неподотчетна людям там рыба гниет и уже не только с головы, но почти до хвоста. Хотя я со своими бумажками решал в Москве все было идеально четко. Точно по времени СМС о готовности дист. заказанного, пришел и получил в указанном мной удобном мне МФЦ.
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§ Серый волк
Ольга КОЛОКОЛОВА: Бороздят просторы Вселенной
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10490
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 01.08.19 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Россию - не уверена, но в этом плане навряд ли соседи могут служить прям вот образцом для подражания.

Иногда. Местами просто удивительно но влет работает в "стандартах".
А наша девушка уехавшая уже давно с КСК и купившая в МСК квартиру в этом году когда брала справки на серьёзную работу столкнулась, что написано можно выбрать МФЦ и забрать в любом выбранном ВАМИ в удобное время, а по факту нужно ехать только в одно и в АПРЕЛЕВКУ в Новую Москву к черту на рога по Киевке.
Там только выполняют, у неё прописка недавно была московская область. Уже нестандарт. И все мгновенные механизмы сразу сбоят.
Не поленился позвонил на горячую линию и завертелся целый механизм разбора.
Регистрация обращения, сопровождение, уточняющие звонки, должностные лица МФЦ и главного их органа и мэрия.
Прислали все правила, разьяснения и право забрать в любом, но знакомая слушавшая не поверила и говрит лучше съезжу туда где точно дают, а не где служба поддержки прожектирует прекрасную работу но выяснится что доступа к данным там ко всем нужным нет и нужно будет ждать пока курьером спецпочты доставят с другого центра.
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§ Обликоморале
Ольга КОЛОКОЛОВА: Бороздят просторы Вселенной
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6504
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.08.19 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
но местами есть очень общее.

Не угадал, не удивлюсь. Я жеж не из казахстанских "охранителей"
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